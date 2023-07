Este martes 18 de julio la Delegación Presidencial Regional Metropolitana decretó una nueva preemergencia ambiental para toda la región, en específico, la tercera de este año por las malas condiciones de ventilación.

Pero ¿qué quiere decir esto?, revisa a continuación qué significa la Preemergencia ambiental en la Región Metropolitana.

Preemergencia Ambiental para este martes en la Región Metropoliatana ¿Qué significa?

Que se haya declarado Preemergencia Ambiental por parte de la Delegación Presidencial, indica que además de la restricción vehicular, se endurecen medidas como la prohibición de utilizar calefactores a leña y también las quemas agrícolas.

Además, los vehículos de carga -con sello verde e independiente del año de fabricación- se suman a la prohibición de circulación por parte de la Región Metropolitana.

La restricción vehicular suma cuatro nuevos dígitos:

Te recordamos que la restricción vehicular para este martes 18 de julio correspondía originalmente a los números 4 y 5 con sello verde, mientras que los vehículos no catalíticos que no podrían circular son los cuya patente terminaban en 8-9-0-1, no obstante, tras el anuncio de Preemergencia Ambiental se sumaron cuatro nuevos dígitos a la prohibición, finalmente en el caso de los vehículos de carga catalíticos no podrán circular los terminados en 6 y 7, mientras que los sin sello verde estarán imposibilitados de transitar si sus números finales son los 8-9-0-1-4 y 5.

Restricción para Autos Con Sello Verde : 4-5

: 4-5 Restricción para Autos Sin Sello Verde y Motos 2002: 8-9-0-1-2-3.

8-9-0-1-2-3. Restricción Permanente para Motos 2010: 4-5.

4-5. Restricción al Transporte de Carga Con Sello Verde: 6-7.

6-7. Restricción Permanente a vehículos de Transporte de Carga Sin Sello Verde: 8-9-0-1-4-5.

8-9-0-1-4-5. Buses de Transporte privado remunerado de pasajeros, buses interurbanos y rurales Sin Sello Verde: 8-9-0-1-2-3.

Esta medida rige desde las 7:30 AM hasta las 21:00 horas de Chile para toda la Provincia de Santiago y la totalidad de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Las multas que arriesgan quienes no respetan la restricción vehicular en Santiago este 2023