Tras una larga espera de casi seis horas desde el cierre de las mesas, y con caída de la página oficial de la CNE de por medio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio por ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, principal candidato de la oposición y quien se quedó con el 44,2% de las preferencias.

¿Por cuántos votos totales se dio por ganador a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?

De acuerdo a los datos entregados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y considerando el 80% de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro obtuvo 5.150.092 votos en estas elecciones , mientras que su rival, Edmundo González, se quedó con el segundo lugar al alcanzar los 4.445.978 votos.

En tanto, los otros candidatos obtuvieron 462.704 votos, equivalentes al 4,6% de los votantes.

Con esto, Nicolás Maduro fue reelegido como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por un periodo de 6 años más, es decir, hasta el año 2031.

Chile y otros países desconocen el triunfo de Nicolás Maduro:

Si bien el CNE es el ente oficial en las elecciones de Venezuela, no son pocos los gobernantes internacionales que han desconocido los resultados, o al menos cuestionado su método. El primero fue el Presidente Gabriel Boric, quien señaló a través de su cuenta de “X” que “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer” para posteriormente agregar que “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Otros gobiernos que no reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela fueron Argentina, Costa Rica, Estados Unidos -a través de su secretario de Estado, Antony Blinken-, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros.

En tanto, sí han reconocido la victoria de Maduro, los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras.