Este domingo se transformó en una jornada clave para los venezolanos, y es que se desarrollaron las Elecciones Presidenciales, en las que se enfrentó Edmundo González Urrutia, opositor al régimen de Nicolás Maduro, representante del chavismo.

Finalmente, pasada la media noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 80% de las mesas escrutadas, informó como ganador a Maduro con un 51,2% de los votos, contra González, que obtuvo un 44,2% de las preferencias.

¿Cuántos años más seguiría Nicolás Maduro como presidente en Venezuela?

Según lo señalado por el CNE, en el primer boletín emitido durante los primeros minutos de este lunes 29 de julio, con una participación electoral del 59% y con el 80% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro obtuvo el 51,20%, Edmundo González un 44,2% y un 4,6% de sufragios restantes.

Ante estos resultados, Nicolás Maduro seguiría al mando de Venezuela por el siguiente periodo presidencial, asumiendo el próximo 10 de enero hasta el año 2031.

Boric reaccionó a los resultados de las elecciones en Venezuela

Luego de que se diera a conocer el polémico triunfo de Nicolás Maduro, que es cuestionado como fraude electoral, tras la paralización en el conteo de votos por el CNE.

Varias fueron las autoridades internacionales que publicaron sus opiniones respecto al tema, entre ellos el Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien utilizó su cuenta de X (Twitter).

El mandatario expresó su descontento con los resultados, con las siguientes palabras:

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.