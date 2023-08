¿Polémica por Becas Chile? Habría varios beneficiarios que no cumplieron con volver al país

La Comisión de Desafíos del Futuro del Senado pidió mayores antecedentes sobre los beneficiados de las Becas Chile, a la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry y a la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Alejandra Pizarro.

Esto, porque no hay información sobre el paradero de 61 becados que obtuvieron el beneficio para estudiar un magister o doctorado gratis en el extranjero. Cabe recordar que el único requisito al terminar los estudios es regresar a Chile y permanecer ahí durante la misma cantidad de años que duró el programa.

Polémica por Becas Chile y beneficiarios que no volvieron al país

Por este motivo, los senadores están pidiendo a ANID información sobre los alumnos que se quedaron en el país donde estudiaron, habiendo terminado sus estudios.

Es importante aclarar que existe un período de gracia de dos años para quienes estudiaron un magíster y de cuatro años para quienes estudiaron un doctorado.

Lo que los parlamentarios buscan saber es cómo la ANID certifica que un becado cumplió con su beca. Pizarro explicó que se les solicita un certificado de viaje a la Jefatura Nacional de Extranjería y a la PDI.

No obstante, esto es insuficiente para los senadores y por ello piden a la ministra Etcheverry cambiar la regulación.

“Me preocupa que no se sepa dónde están 61 becados, que no se pueda identificar si están en Chile. Además, sabemos que muchos estando acá no están haciendo nada, o nada que tenga que ver con lo que estudiaron”, dijo el senador Alfonso De Urresti (PS).

La senadora y presidenta de la Comisión, Ximena Rincón (Demócratas), sostuvo que “si una vez terminados sus estudios el becado encuentra trabajo en ese país y decide proyectarse, está bien, pero que cancele (pague) sus estudios al Estado”.