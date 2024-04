Este martes la periodista de Chilevisión, Paulina Padilla, se refirió por primera vez tras la acusación y funa que recibió a través de las redes sociales por una supuesta deuda de arriendo.

Lo anterior recayó en el cierre total de las cuentas personales de la comunicadora como Instagram y X (Twitter). Conoce qué dijo y cuál fue su explicación.

¿Qué dijo? Periodista Paulina Padilla se defiende y explica supuesta deuda de arriendo

Entrando un poco en contexto, este fin de semana se reveló un video donde se puede ver a la periodista discutiendo con una mujer mayor y otra mujer de origen extranjero en un local que pertenecería a la familia de Padilla, específicamente a su pareja.

En él, se puede oír a la profesional gritando “Vieja cahuinera” y “¡Qué te metes tú con lo que le debe él!”. Esto provocó una ola de comentarios en las redes sociales que incluso exigían al canal televisivo la renuncia para la comunicadora.

Es en ese contexto que Paulina Padilla entregó este martes su versión de los hechos mediante una declaración pública, alegando que la discusión grabada en formato de video fue “ sacada intencionalmente de contexto ”.

La declaración pública de Paulina Padilla

“He sido intencionalmente sacada de contexto, toda vez que el video subido a redes sociales excluye lo acontecido con anterioridad a él, donde somos verbalmente agredidos yo y mis familiares, tanto por nuestra arrendadora, como por las otras personas que ahí aparecen, quien a modo de matonaje, llevó exprofesamente para los efectos de consumar las amenazas de amedrentamiento que ha estado realizando, ante nuestra postura de no volver a tener comunicación con ella en otro lugar que no fuera una cede Judicial ”, comenzó explicando Padilla.

Luego, la reportera del matinal Contigo en la Mañana añadió que “Al insistir a la arrendadora que tenía que judicializar el tema, la supuesta afectada de xenofobia, arremete de mala forma a modo de defensa de nuestra arrendadora, insultándonos, momento en el cual le digo por primera vez “que se calle, que como extranjera no sabe cómo funcionan las cosas acá“. Que no debiese intervenir en un problema ajeno con amedrentamientos, amenazas y provocaciones. Frase que le repetí poco antes de que en mi rostro recibiera la confirmación de lo antes expuesto”.

La explicación de la supuesta deuda de arriendo

En relación con las acusaciones deber el arriendo, la periodista justificó: “De manera extracontractual se fijó un arreglo, por un período de puesta en marcha de una relación comercial anterior con una panadería –que arrendó mi pareja a la misma arrendadora– sin embargo, esto no prosperó, generando el término de dicho acuerdo en diciembre 2023”.

“En esa fecha, se retomó el pago del arriendo del local en comento, renta que ha sido oportunamente PAGADA hasta la fecha, para lo cual existen los comprobantes de transferencia por la totalidad acordada directamente a la cuenta de la arrendadora (disponibles y a la vista de cualquiera que los quiera verificar”, complementó.

Finalmente, Paulina Padilla afirmó que estas “malas prácticas de matonaje a las que lamentablemente hemos sido víctimas muchos chilenos durante el último tiempo, que dejan secuelas psicológicas por el shock causado que redunda en miedos, inseguridades y frustraciones, que afectan significativamente nuestro diario vivir”.

“Al punto de que se me extendiera una licencia por mi estado anímico, lo menciono, porque no tengo interés de esconder mi cara a esta injusta situación”, cerró.