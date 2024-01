El pasado 23 de enero llegó al puerto de Valparaíso el polémico crucero Serenade of the Seas, un viaje que ofrece la compañía Royal Caribbean por un costo cercano a los $53 millones de pesos o 60 mil dólares. Eso no es todo, ya que ofrece un extenso viaje de 674 noches y recorre un total de 60 países de todo el mundo.

Lo curioso es que en los últimos días varios pasajeros del crucero han compartido historias de sus viajes a través de TikTok, quienes utilizando el hashtag #ultimateworldcruise se han quejado desde el tipo de camas hasta el agua de las duchas.

El polémico crucero viral ya está en Chile: Pasajeros comparten vivencias de su larga travesía

Una de las primera polémicas que acapararon las miradas en TikTok fueron el tamaño de las camas y las duchas. Esto se debe a que por ejemplo, las duchas no tienen un punto intermedio en su temperatura, ya que es o “muy helada o extremadamente caliente” detallo una usuaria.

Por otra parte, otro grupo de usuarios acusó que una vez adquiridos sus tickets para el crucero solo se les permitió acceder al viaje de nueve meses y no el de dos meses que posteriormente salió a la venta.

Esto sin duda provocó un malestar y se habla de una división de bandos. Aquellas personas que tienen viajes cortos denuncian que no ha sido convocados a las actividades y son tratados de forma diferente.

El reality del Serenade of the Seas

Sin embargo, el viaje se transformó en un auténtico espectáculo de reality show. Surgieron controversias adicionales cuando una pareja tuvo una discusión durante una tormenta que inundó el crucero, provocado por la escasez del alcohol en plena celebración de Año Nuevo.

Esto generó una especie de “ley seca” que se prolongó durante varios días, hasta que la compañía adquirió vino argentino y uruguayo, lo que causó alteraciones entre los pasajeros.

Datos importantes del crucero Serenade of the Seas

Actualmente, la embarcación, con una longitud de 293 metros, está llevando a cabo su travesía mundial denominada UltimateWorldCruise después de partir de PortMiami, Estados Unidos, según informa el medio Portal Portuario.

El itinerario de este buque abarca más de 150 puertos en 60 países y siete continentes, siendo considerado el programa más extenso realizado por la compañía con una duración de 274 días.

Construido por Meyer Werft en Alemania en 2003 a un costo inicial de USD 350 millones, el barco tiene la capacidad de albergar entre 2.148 y 2.578 pasajeros, además de contar con 859 tripulantes distribuidos en 1.074 cabinas. Estas instalaciones se encuentran dentro de las dimensiones de la nave, que abarcan 293 metros de longitud, 39 metros de manga y un peso muerto de 90.090 toneladas.