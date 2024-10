Este fin de semana Chile vivirá un nuevo proceso de elecciones, esta vez se trata de las municipales, en que se definió que el voto será obligatorio, a diferencia de otros comicios.

Aquí en Rednews, te contamos todos los detalles que debes saber, para ir a sufragar de manera informada.

La razón por la que hay que ir a votar este fin de semana

El Servel define que estas elecciones son General de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales, con voto obligatorio.

Por lo tanto, los ciudadanos deben ir a sufragar para elegir en la papeleta estos cuatro cargos, marcando solo una opción por cada uno de ellos, de lo contrario, tu voto se considerará nulo.

Revisa los candidatos a alcalde en tu comuna

Para saber quienes son los candidatos a alcalde en tu comuna, puedes revisar aquí en el link de Rednews y también en consulta.servel.cl, ingresando con tu RUT, sin puntos y con guión.

De esta forma, el Servicio Electoral, te informará si debes ser vocal, tu local y mesa de votación, junto a los candidatos que tendrás disponible en la papeleta, para el cargo de alcalde, concejal, gobernador y consejero regional.

¿Es obligación ir a votar?

Finalmente, y luego de extensas discusiones entre los sectores políticos, se decidió que el voto será obligatorio.

Además, entre otras novedades para estas elecciones, se eliminó la Ley Seca y se votará con lápiz azul.

Revisa aquí si eres vocal de mesa, tu local de votación, mesa y quienes son tus candidatos

Las novedades que tendrán estas elecciones

Una de las principales sorpresas que se llevaron los ciudadanos, es que nuevamente tendremos elecciones en dos días, como fue anteriormente en las elecciones de constituyentes del 2021.

Podrás elegir, entre ir el sábado 26 o domingo 27 de octubre, pero ojo que debes considerar que el voto será obligatorio y quienes no vayan a sufragar, deberán pagar una multa que va de 0,5 UTM establecida por el Servel.

Se eliminó la Ley Seca, por lo tanto, ya no se prohibirá la venta de alcohol durante las jornadas que se realicen las elecciones.

También hay que tener en cuenta, que se debe marcar el voto con lápiz azul, no podrás escribir con otro que no sea el indicado, si no llevas el tuyo los vocales de mesa te podrán facilitar uno.