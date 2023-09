Pese a que comenzó septiembre, las jornadas en Santiago y en varias regiones del país nos han dejado un clima frío y con lluvias. Algo que pone en alerta a la población a pocos días de que se celebren las Fiestas Patrias en nuestro país, una fecha en la que se espera que podamos tener temperaturas agradables y con sol para poder celebrar al aire libre.

¿Lloverá para el 18 de septiembre? Esto dicen los pronósticos en Santiago

Diversos meteorólogos han informado que de momento no se esperan lluvias en Santiago para las Fiestas Patrias .

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, afirmó que aún “no tenemos un pronóstico certero”. Igualmente recalcó que “por ahora en Santiago no se ven precipitaciones (…) Hoy no se ve, mañana quién sabe”.

Mismo pronóstico de la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, quien revisó el pronóstico de AccuWeather y solamente dijo estar de acuerdo con la posibilidad de lluvias para el 15 y 16 de septiembre. “Coincido, hasta el momento, con la lluvia del día viernes 15 de septiembre”, afirmó.

No obstante, para Fiestas Patrias no caerían gotas en la capital. “La posibilidad de precipitaciones para los días del 18 hasta el momento, con fecha 4 de septiembre, es para los días 15 y 16 de septiembre. Para el 18 y 19 no, esto puede variar, hasta el momento y solo hasta el momento, no llueve“.

En cuanto a las demás regiones del país, aún no existe un pronóstico claro. De hecho, en Santiago todavái tampoco se puede predecir con claridad, ya que recién la próxima semana se tendrá mayor certeza.

Las esperanzadoras estadísticas con las lluvias para el 18 de septiembre

Según lo informado por el portal Meteored, en los últimos 10 años (2012-2022) solamente llovió una vez el 17 de septiembre en Santiago y una día el 18 de septiembre. Mientras que no se registran precipitaciones el 19 de septiembre.

Esa vez fueron las lluvias del 2018, en el que cayeron 16 y 22,9 milímetros de lluvia, respectivamente, cada día en la capital.

El pronóstico de Meteored para Fiestas Patrias

El propio portal de Meteored indica que en la semana del 11 al 18 de septiembre se espera una condición seca en la zona norte y condiciones normales en la zona central.

Eso solo exceptuando una parte de la Región del Biobío que tendría un leve incremento de las precipitaciones, tal como la Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos. Mientras que la Patagonia estaría esa semana bajo condiciones normales o levemente bajo lo normal.

Cabe recordar al mencionar condiciones normales, significa que si se presentan lluvias, estas serían de acuerdo al promedio del mes, por lo tanto, aún no se pueden descartar las precipitaciones.