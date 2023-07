Mediante una carta dirigida a su partido, Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez compartió un sentido mensaje en medio de las investigaciones en curso contra la parlamentaria por el Caso Convenios.

Caso Convenios: La sentida carta de diputada Catalina Pérez a Revolución Democrática

La diputada mediante un sentido mensaje afirmó a los militantes del colectivo que “Soy consciente de que han sido semanas difíciles y profundamente injustas para ustedes. Conozco la pasión y rectitud que mueve día a día su trabajo en todo el país, y creo que habla muy bien de nuestras convicciones el hecho de que, pese a todo, sigamos comprometidos con el proyecto colectivo que hemos construido”.

“Creo que es propio de nuestros valores compartidos hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que omitimos. Por mi parte, me he sometido y he acatado la sanción que me ha impuesto el Tribunal Supremo, de un año de suspensión de mis derechos militantes”, agregó Pérez.

En cuanto a su relación con el Caso Convenios, la diputada detalló en su inocencia “ya he dicho -y lo reitero- que nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado, ni me he beneficiado de ninguna manera de ello. Sé que esto pasará y se aclarará todo lo acontecido. Sé que las instancias judiciales establecerán que no tuve injerencia alguna en los actos cuestionados. También espero que los tribunales determinen las sanciones y penas para quienes corresponda”.

“Cargaré con el peso del error”

En ese contexto, Catalina Pérez hizo un mea culpa: “ Pero sí cargo y cargaré con el peso del error de no haber ponderado adecuadamente el profundo daño e impacto político que este caso le iba a causar al proyecto que hemos construido y a su militancia, a nuestro gobierno y a mí misma. Quienes me conocen, saben cuánto me lo reprocho. Espero que, en el futuro, si se dan circunstancias similares, las instancias partidarias puedan actuar con disciplina, pero también con mesura, inteligencia y respeto”.

Cabe destacar que durante este fin de semana desde Revolución Democrática realizarán elecciones internas debido a que Catalina Pérez era quien presidía el colectivo.