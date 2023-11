Esto es lo que dice el horóscopo de hoy jueves 30 de noviembre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Estas en un momento excelente para tomar toda la clase de iniciativas en el trabajo o en los asuntos financieros. Aunque una influencia de Saturno te indica poner los pies en la Tierra para así cuidar tu espalda. De momento los días seguirán siendo favorables para ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

El destino te va a ayudar a salir con éxito de un problema o preocupación que te están agobiando últimamente. La protección de Júpiter va a manifestarse de nuevo y te va a solucionar un problema con facilidad y rapidez que no pensaste que podía pasar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La semana no está siendo del todo favorable para ti porque tu mismo te complicaste tomando decisiones o caminos que no te convienen o que quizás no son los más fáciles. A pesar de esto, el destino va a venir en tu ayuda y este jueves todo dará un giro para mejor en tu vida.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La influencia de la Luna junto con tu signo te hará estar más emocional que nunca, lo que es uno de los rasgos de tu personalidad. A pesar de que te sientas más inclinado a realizar cosas de manera más sentimental más que con la cabeza lo cierto es que esto no te traerá problemas dentro del transcurso del día.

Leo (julio 23-agosto 22)

Serás uno de los signos más favorecidos de este día y es que tu lado más audaz triunfará sobre otro tipo de actuaciones mucho más prudente. Tendrás viajes más que afortunado y además tendrás bastante suerte ya que una persona que viene de lejos hará negocios u otras cosas contigo te espera un día de tomar la iniciativa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te espera un día de actividad física o incluso más intelectual que te llenará de éxito. Aunque puede que no toque el éxito que necesitas este puede que llegue los siguientes días. Es un momento oportuno para el trabajo, las finanzas y cualquier asunto en el que te quieras desenvolver.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

El paso de Venus en tu signo va a traer una gran alegría en tu vida que afectará bastante a tu vida profesional y también a los asuntos amorosos. Tendrás bastante suerte en el amor y en las diferentes relaciones con tus cercanos. Bloqueos o quizás dificultades que podrías haber estado viendo en tu vida se alejaran para que puedas ser feliz y cumplas así todas las metas que te has propuesto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te toca una semana más complicada de lo que podría parecer pero te irá mucho mejor si te evitas los problemas de aquí en adelante, si es que es mejor que mantengas un perfil bajo para así evitar cualquier conflicto o pelea.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La influencia del Sol en tu signo te ayudará a liberarte de las ataduras y dependencias que podrías haber tenido en este último tiempo en relación al trabajo o incluso a los asuntos materiales. Un enemigo o persona que estaba molestando mucho saldrá de tu camino. Tendrás una mayor libertad e independencia de ahora en adelante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Se vienen buenos momentos para tu vida sentimental y tus más profundos deseo y es que uno de aquellos se va a hacer realidad pronto. Te verás un poco más feliz y realizado de ahora en adelante ya que la suerte estará de tu lado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La pasión predominará en tu trabajo así como también en otros aspectos de tu vida y es que una poderosa sensación se mueve en lo más profundo de tu interior y te inclina a ir por más. Es momento de que aproveches de vivir momentos únicos aunque puede que creer enemigos de manera innecesaria viviendo tu vida como te gusta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

En general la vida te trae mucho sufrimiento que no te mereces para nada y a menudo al ver a la gente triunfar cuando lo pasas mal te sientes víctima de las injusticias. Pero, si bien sucede esto con más frecuencia lo cierto es que tu eres la persona que trae felicidad en momento tensos e incluso ayudas a sanar a tus más cercanos. Tienes un gran poder espiritual del que aún no eres consciente del todo, usalo.