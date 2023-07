Todos los signos del zodiaco tienen sus propias características y rasgos que entregan ciertas predicciones astrológicas relacionadas con la carrera, el trabajo, las relaciones familiares, el amor, los negocios, el dinero, etc.

Conoce que dice el horóscopo de hoy sábado 15 de julio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21-abril 20)

La vida te brinda protección en tiempos difíciles, pues el destino te proveerá de una salida ante situaciones laborales o familiares complicadas. Aunque tu camino esté lleno de desafíos y dificultades, cuando todo parece perdido, siempre surge una oportunidad que te rescata en el último momento. Hoy, algo similar está por ocurrirte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este día, Venus, tu planeta regente, experimentará influencias desfavorables que podrían generar descontento, desilusiones o bajones emocionales en tu vida amorosa. Es posible que la realidad prevalezca sobre las ilusiones y los sueños. El fin de semana no se perfila como especialmente placentero en asuntos del corazón, pero esta situación también te ayudará a ver aquello que antes preferías ignorar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Disfrutarás de un día agradable y placentero, donde estarás más centrado en la realidad y mostrarás mayor preocupación por cuestiones financieras y materiales. Sin embargo, las cosas te irán bien y es muy probable que experimentes una alegría relacionada con tus finanzas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Aunque puedas conseguir muchas cosas, no tiene sentido si careces de alguien con quien compartirlas. La verdadera victoria radica en abrir tu corazón a los demás y compartir la inmensa riqueza que posees en tu interior con aquellos que te aman. Hoy es posible que te sientas solo o incluso un poco triste en algunos momentos, lo cual te invita a reflexionar sobre ello.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tus logros en la vida son grandiosos, al igual que las cosas que puedes alcanzar. Sin embargo, tu corazón y tu generosidad hacia las personas que amas también son extraordinarios. Hoy tendrás la oportunidad de comprobar que esto no es simplemente un halago, sino una realidad. Alguien a quien has brindado mucha ayuda te rendirá un reconocimiento público.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Desde el punto de vista astrológico, hoy puede no ser propicio para los asuntos del corazón. No te sorprendas si experimentas alguna decepción o si alguno de tus sueños más íntimos se desvanece.

Sin embargo, también será un día de alegría, ya que finalmente obtendrás claridad sobre tu situación actual. Esta comprensión te brindará seguridad y firmeza.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

El fin de semana comienza de manera agradable para ti. Después de una semana algo difícil o llena de incertidumbre, necesitas paz y permitir que tus nervios descansen.

Sin embargo, hoy te espera un día alegre e incluso feliz, ya que alguien muy querido estará a tu lado. Puede ser tu pareja, tu familia, tus hijos o tu mejor amigo. Será un día íntimo y especial.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Es importante no desperdiciar el tiempo luchando y esforzándote por algo que no puedas ganar o por un objetivo que resulte inalcanzable.

No es necesariamente culpa tuya ni significa que estés haciendo algo mal, simplemente puede ser que estés siguiendo un camino equivocado o que hayas establecido una meta demasiado difícil de alcanzar. Hoy tendrás la oportunidad de ver la realidad y evaluar tus opciones.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy mostrarás una imagen de completa felicidad y triunfo frente a aquellos que te rodean. Tu naturaleza optimista siempre te lleva a ver el lado positivo de las cosas.

Sin embargo, en tu interior, estás lidiando con un profundo desengaño relacionado con el amor o la amistad. A pesar de ello, has tomado la decisión de mirar hacia adelante y seguir adelante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Venus, el planeta del amor, no solo representa el amor que se recibe y se disfruta, sino también el amor que se brinda generosamente y sin esperar nada a cambio. Cuando amas de verdad, eres capaz de darlo todo y hacer grandes sacrificios. Hoy tendrás la oportunidad de mostrar esa hermosa y altruista faceta de tu personalidad, que quizás no sea tan conocida por los demás.

Acuario (enero 21-febrero 19)

En ocasiones, muestras tu lado idealista y combativo, al igual que Don Quijote, pero hoy más bien te conectarás con la esencia de Sancho Panza. Te espera un día familiar y placentero en el que disfrutarás de las simples alegrías y momentos domésticos. En realidad, necesitas recargar energías para retomar tus ideales con renovada fuerza.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy experimentarás uno de esos días en los que das todo de ti, pero no solo no recibirás nada a cambio, sino que incluso podrías enfrentar contratiempos. Es algo a lo que te has acostumbrado en cierta medida, ya que a largo plazo el destino suele recompensarte con ayuda inesperada. Sin embargo, hoy alguien cercano a ti, a quien valoras profundamente, podría causarte tristeza y lágrimas.