Descubre qué es lo que dice el horóscopo de hoy según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se vienen éxitos financieros o de trabajo, pero que vienen acompañados de grandes esfuerzos o sacrificios, de manera que puedes tener la sensación de que no compensa lo obtenido con todo lo que se ha tenido que sacrificar para aquello.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy la influencia positiva de Júpiter se manifestará en tu destino, sobre todo en forma de ayudas que te van a llegar de forma inesperada, o de aquella persona que menos habías pensado. Gracias a todo esto, podrás quitarte de en medio numerosos obstáculos relacionados con el trabajo o asuntos sociales.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tienes muchas posibilidades de encontrar un amor o un romance en un viaje o algún lugar lejano. Un acontecimiento muy alegre te va a llegar de forma inesperada y hasta incluso podría traer un cambio positivo y feliz a tu vida.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No te preocupes porque las cosas van más despacio de lo que crees o por si has tenido un revés pasajero en tu trabajo o economía. La suerte está de tu lado, pero a veces se asemeja a un río que va serpenteando y cuando ya nos parece que se detiene es porque, en realidad, va a tomar impulso para luego ir con mucha mayor fuerza.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Después de unos días un poco difíciles de lo que tienes por costumbre, a partir de ahora empezará a cambiar tu suerte para mejor, aunque de forma lenta. Llegan buenas noticias o nuevas oportunidades en el trabajo, los asuntos financieros y aquellas cosas que hasta ahora tenías bloqueadas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Suerte en asuntos materiales, ya sea debido al éxito de tus propias iniciativas, o a otros factores del exterior, como el cobro inesperado de dinero atrasado o la llegada inesperada de alguna herencia. Es un buen momento para asuntos relacionados con la economía.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Ten cuidado con los engaños, traiciones o ataques por la espalda; este podría ser un día especialmente proclive para aquello. Ya sabes que este tipo de asuntos siempre vienen de la persona que menos te esperarías o de la que creías que era leal. Si eres prudente, todo irá bien.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Si hoy haces algún viaje, o pones en marcha una iniciativa muy importante relacionada con el trabajo, es muy probable que no tenga el efecto positivo que esperabas, al menos inicialmente. No te desanimes porque las cosas no vayan a la velocidad que deseabas, al final lo lograrás.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy tendrás suerte en los asuntos del corazón, ya sea el amor, la familia o la amistad. En alguna de estas cosas te vas a llevar una importante alegría. Podría regresar a tu vida un amor del pasado o algún otro ser muy querido que llevaba mucho tiempo alejado. Buen día para consolidar una unión.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No te sientas frustrado porque en este momento no puedes hacer nada. Quizás tú vivas todo eso como algo fatal, pero quién sabe si en realidad podrías estar teniendo suerte y precisamente el no hacer nada es lo que más te conviene. Ten paciencia ya que ahora los astros están a tu favor.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una de las cosas más características de Acuario es que cada día te levantas de la cama con un ánimo distinto, y muchas veces cuando deberías estar preocupado o abatido, te muestras ilusionado y optimista, como precisamente te sucederá hoy. Además, a ese sentimiento optimista le acompañará un día de suerte.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Debes tomar una actitud más comprometida y hacer valer tus derechos en el trabajo, los negocios y otros asuntos materiales. Eres bueno y generoso, pero estas cosas se pueden confundir con debilidad o cobardía, por eso tienes que hacer valer tus exigencias, sobre todo en asuntos relacionados con dinero.