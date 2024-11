Hoy martes 5 de noviembre se está llevando a cabo las Elecciones Presidenciales 2024 en los Estados Unidos, jornada importante donde las figuras del exmandatario, Donald Trump, y de la actual vicepresidenta, Kamala Harris buscarán quedarse con el sillón presidencial más importante del mundo.

Se prevé que esta lucha esté tan apretada que, incluso, ya hay algunas personas que vaticinan un posible escenario de empate, situación que ha ocurrido solo una vez en la historia de Norteamérica, pero ¿qué pasa si Trump y Harris empatan? Descubre los detalles a continuación.

¿Qué pasa si hay un empate entre Donald Trump y Kamala Harris?

Recordemos que en las Elecciones Presidenciales de los Estados Unidos el pueblo no elige al Presidente de manera directa, sino que este se consigue al tener más votos en el Colegio Electoral, órgano de 538 representantes que se completa a través del “voto popular” y que se encarga directamente de elegir al nuevo Mandatario post-jornada de votaciones.

Ante esto, el número que te permite ganar las elecciones es 270, no obstante, también está la posibilidad de que no se logre la mayoría y la lucha termine 269-269. Escenario que se ha dado una sola vez en la historia (Elecciones de 1.800) y la respuesta te sorprenderá, porque en caso de empate no hay segunda vuelta.

¿Cómo se elige entonces al Presidente? CNN en español aclara que se llama a una “elección contingente”, escenario establecido en la 12ª Enmienda y que indica que, si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos del Colegio Electoral, el nuevo Congreso elige al presidente , mientras que el Senado elegiría al vicepresidente.

¿Quiénes son los candidatos a Presidente de los Estados Unidos?

Si bien todos los ojos se van a Trump y Harris, lo cierto es que no son los únicos candidatos que buscan la presidencia en Estados Unidos, revisa, a continuación, el listado completo: