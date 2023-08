El 17 de diciembre se realizará un nuevo plebiscito en Chile, en el cual la ciudadanía deberá votar para aprobar o rechazar la nueva propuesta de Constitución que está redactando el Consejo Constitucional.

Sin embargo, tomando en cuenta que la fecha de la votación es muy cercana a Navidad, algunos han planteado la posibilidad de cambiarla.

¿Habrá cambio de fecha del plebiscito?

En algún momento se propuso adelantar el plebiscito para que no fuera tan cercano a Navidad y no afecte al comercio. Cabe recordar que el comercio no puede funcionar durante las elecciones, lo que sería un golpe duro para los vendedores, sobre todo en una fecha tan demandada como es Navidad.

Sin embargo, el fin de semana anterior será un fin de semana largo gracias al feriado del viernes 8 de diciembre. Esto será un respiro para el comercio y permitirá que no se cambie la fecha del plebiscito del domingo 17 de diciembre.

¿Será obligatorio?

Sí, las elecciones son obligatorias en Chile, por lo tanto deberán votar todos los electores habilitados, de lo contrario enfrentarán una importante multa por no cumplir con su deber.

¿Cuál es mi local de votación?

El Servel todavía no da a conocer los locales de votación para las elecciones.

Cerca de la fecha se podrán consultar los datos electorales en www.consulta.servel.cl, incluyendo a los designados como vocales de mesa.