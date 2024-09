Las contraseñas son uno de los métodos de seguridad más antiguos y más utilizados tanto en sitios web de bancos, correos e incluso en apps de entretenimiento como Netflix o Disney+ y justamente por ese motivo llama la atención la decisión adoptada por Gmail en las últimas semanas.

Así es porque Google, empresa dueña de Gmail, informó el fin de las contraseñas en su correo , al menos como primera opción . Revisa todos los detalles a continuación.

Google dice adiós a las contraseñas en Gmail: Descubre qué hacer ahora para ingresar

Meses atrás Google presentó la incorporación de las “passkeys”, esto con el objetivo de convertirse en una alternativa a las contraseñas tradicionales para sus usuarios, no obstante, el gigante de Internet fue más allá e informó que estas “llaves de acceso” serán ahora la principal opción para iniciar sesión en Gmail , dejando atrás a las clásicas contraseñas.

Esta nueva alternativa ofrece ingresar de manera fácil y segura con una huella dactilar, el escaneo facial o el bloqueo de pantalla a todos los sitios y las apps que te interesan, sin necesidad de una contraseña.

¿Es el fin de las contraseñas? En Google saben que eliminar las contraseñas de un día para otro no es fácil y, por tanto, no eliminará las contraseñas de una vez, incluso si el usuario no desea prescindir de su contraseña, puede desactivar esa función.

No obstante, que ya no sea el acceso principal, es un paso clave para el futuro.

¿Cómo establecer tu llave de acceso? Guía paso a paso: