Una de las promesas de campaña de Gabriel Boric fue la condonación y eliminación del CAE como sistema de financiamiento, promesa que con el pasar del tiempo había sido postergada y que recientemente volvió a estar en la agenda del Ejecutivo.

En el último tiempo el Gobierno anunció que durante septiembre presentaría el proyecto de condonación del CAE, no obstante, a solo días de que se cumplan el plazo autoimpuesto (30 de septiembre), la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, adelantó que este plazo no se podrá cumplir por cuestiones de agenda, no sin antes insistir en que “se va a ingresar prontamente”.

Gobierno anuncia fecha clave de condonación al CAE y sus beneficiados

Es en ese contexto que la vocera señaló que “por razones de trabajo prelegislativo, por cuestiones de agenda, evidentemente nos corrimos algunos días y ya vamos a entrar los primeros días de octubre , pero el proyecto está en su fase final”.

En ese sentido, agregó que“probablemente” será presentado a principios de octubre.

Eso no es todo porque además se refirió a quiénes serán los beneficiados en el proyecto de condonación al CAE, agregando que este proyecto va a beneficiar a todos los deudores , indicando que “(Van a haber) condonaciones a grupos que por necesidades y sus características van a requerir condonación total y en otros casos una condonación más acotada, pero todos van a tener una solución”.

¿Cuánto es mi deuda del CAE? Consulta el estado de tu crédito estudiantil

Si utilizaste el Crédito con Aval del Estado para estudiar, beneficio actualmente llamado Crédito con Garantía del Estado, y deseas revisar tu deuda actual, solamente debes ingresar al siguiente link de la Comisión Ingresa con tu RUT y “Clave Única” o a través de la “Clave Ingresa”.