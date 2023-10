Los días feriados en Chile son perfectos para realizar diversos panoramas, aprovechando el día con amigos, en pareja o en familia los parques de diversiones como Fantasilandia siempre son una buena opción.

Te dejamos el valor de las entradas y el horario para que puedas ir a disfrutar de los reconocidos juegos como el Raptor, Boomerang, Extreme Fall, Kamikaze, entre otras atracciones.

¿Cuándo vale una entrada a Fantasilandia? Panoramas en Santiago

Fantasilandia funciona los días sábado, domingo y festivo. Por lo tanto el parque de diversiones si estará abierto este lunes 9 de octubre de 12:00 a 19:00 hrs.

Los valores de las entradas por internet para ingresar a Fantasilandia son los siguientes:

• Desde 1,40 mts: $18.990

• Hasta 1,40 mts: $9.990

• Hasta 90 cms: Entrada gratis

• Desde 60 años o más: $9.990

• Estacionamiento solo para un vehículo (venta solo por internet): $6.000

Compra aquí tus entradas para ir a Fantasilandia

Es importante destacar que los valores anteriores son exclusivos por internet, ya que en las boleterías es de $2.000 adicionales desde 1,40 mts.

Embarazadas tienen entrada gratis, para obtenerla deben mostrar el carné maternal o certificado médico que indique el estado de gravidez.

Entradas para Halloween en Fantasilandia – Noches del Terror

El evento se realiza tradicionalmente para celebrar Halloween y este año será los días los días 27, 28, 29 y 31 de octubre, los valores son los siguientes:

• Desde 1,40 mts: $21.990

• Hasta 1,40 mts: $9.990

• Hasta 90 cms: Entrada gratis

• Desde 60 años o más: $9.990

• Estacionamiento solo para un vehículo (venta solo por internet): $6.000

¿Cómo llegar a Fantasilandia en Metro?

Si vas en Metro debes bajarte en la estación Parque O’Higgins de la Línea 2 y dirigirte al interior del parque hasta llegar a la entrada de Fantasilandia.

¿Qué juegos hay en Fantasilandia?

• Black Hole

• Xtreme Fall

• Spider

• Air Race

• Volare

• Tsunami

• Boomerang

• Rapid River

• Barco Pirata

• Fly Over

• Raptor

• Kamikaze

• Crazy Dance

• Moby Dick

• Castillo Encantado

• Disko

• Top Spin

• Monga

• Tagadá

• Tren Minero

• Skooter

• Twister

• Tren CP

• The Pirate Revenge

• Botes Chocadores

• Wild Mouse

• Happy Swing

• Saba Ballon

• Ford T

• Circus Train

• Buggy Jump

• Mini Splash

• Carrusel

• El Faro

• Super Trucks

• Rockin Tug

• Montaña Dragón

• Moom Base

• Astromobile

• Astroliner X10

• Hi Striker

• Derby

• Tiro al Payaso

• Golf Challenge

• Lucky Shot Challenge

• Rueda de la Fortuna

• G´Spirit Basketball

• Box Challenge

• Down The Clown

• Ring and Bowling