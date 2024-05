Neuralink, la empresa del mediático empresario y propietario de la red social X, Elon Musk, publicó en su blog oficial que el primer implante de chip cerebral instalado en un ser humano comenzó a presentar problemas cuando el dispositivo cerebral no pudo recoger tanta información de una sola vez.

Falla primer implante de chip cerebral de Elon Musk: ¿Qué paso con el paciente?

El paciente es Noland Arbaugh, sujeto de 22 años que quedó con tetrapléjico, tras un accidente de buceo. Sin embargo, su vida cambió por completo luego de que hace más de 100 días recibiera un implante de chip cerebral de Neuralink en el marco del programa PRIME de la empresa.

Según la información proporcionada por la empresa de Musk a través de su blog, Arbaugh, después de la cirugía, ha sido capaz de jugar a juegos de ordenador en línea con amigos, como ajedrez o Civilization VI, navega por Internet, transmite en vivo y utiliza otras aplicaciones en su MacBook, todo controlando un cursor con su mente.

La compañía menciona que incluso ha utilizado el dispositivo para jugar a Mario Kart en una consola Nintendo Switch, algo que no había podido hacer desde su lesión en la médula espinal.

No obstante, esto se habría visto dificultado debido a una falla que presentó su chip cerebral desde hace unas semanas.

Chip Neuralink

Neuralink confirma falla en su chip cerebral

Neuralink ha publicado una entrada en su blog este miércoles informando que el chip desarrolló un problema apenas unas semanas después de su inserción .

La compañía ha revelado que varios hilos de conexión del dispositivo se retrajeron del cerebro del paciente, lo que obstaculizó la velocidad de datos y la efectividad del implante, es decir, limitó su capacidad para recoger información de manera eficiente.

Aunque la empresa de Musk está investigando las causas del incidente y no ha proporcionado detalles al respecto, por el momento no están considerando la extracción del implante. Esto se debe a que no representa ningún riesgo para la salud de Arbaugh y no afecta tanto el potencial del chip como para justificar una nueva intervención.

Noland Arbaugh