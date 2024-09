En octubre de 2024, Chile vivirá un nuevo proceso electoral clave: las Elecciones Municipales, de Consejeros Regionales y de Gobernadores Regionales. Este evento marcará un hito, pues será la primera vez que las municipales se realicen bajo la modalidad de voto obligatorio.

Si bien este cambio se implementó recientemente con la Ley N° 21.524, muchos aún tienen dudas sobre las fechas y la obligatoriedad de sufragar. Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para estar preparado y cumplir con tu deber cívico.

¿Cuándo serán las elecciones y es obligatorio votar?

Las elecciones se realizarán en dos días, el sábado 26 y domingo 27 de octubre, como una forma de evitar aglomeraciones y facilitar la participación de los electores.

Algo interesante, es que durante estas dos jornadas electorales, el voto será obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar. Quienes no asistan a votar deberán enfrentar una multa que va desde 0,5 a 3 UTM, lo que equivale a una sanción económica entre $32.885 y $197.310 al valor de junio de 2024. Así que más vale organizarse para no tener que pagar por no cumplir con este deber.

Otra duda que las personas pueden tener sibre el sufragio es el día de votación, Servel detalla que los electores podrán elegir libremente si prefieren votar el sábado 26 o el domingo 27 de octubre. No será necesario hacer ningún trámite previo para decidir el día; simplemente deberás acudir a tu local de votación en uno de esos días.

Lugar de votación y vocales de mesa

Desde el 5 de octubre, el Servel habilitará la opción para que cada ciudadano consulte su local y número de mesa.

Solo será necesario ingresar tu RUT en el sitio web del Servel. Recuerda que para votar debes presentar tu cédula de identidad o pasaporte , aunque estén vencidos desde el 27 de octubre de 2023 .

en el sitio web del Servel.

Los vocales de mesa, personas responsables de la organización en los locales de votación, se publicarán el 5 de octubre.