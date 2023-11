El Centro de Estudios Públicos dio a conocer este lunes los resultados de la Encuesta CEP N°90. El sondeo reveló varias cosas importantes, entre ellas, que los políticos mejor evaluados en estos momentos son la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei; el expresidente Sebastián Piñera; y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

También destacan en la lista el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Si se toma en cuenta el porcentaje de conocimiento, los políticos que destacan son el Presidente Gabriel Boric; el expresidente Sebastián Piñera; la alcaldesa Evelyn Matthei; y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

Encuesta CEP: Gobierno, Plebiscito Constitucional e Inmigración

La encuesta también analizó otras áreas:

Evaluación del Gobierno

La encuesta CEP reveló que el 26% de los encuestados aprueba el Gobierno de Gabriel Boric, el 61% lo desaprueba, el 8% no aprueba ni desaprueba y el 5% no sabe o no contesta.

Plebiscito Constitucional

Respecto del Plebiscito del 17 de septiembre, el sondeo reveló que el 30% de los encuestados votaría “En contra”, el 8% “A favor”, el 53% todavía no lo decide y el 9% no sabe o no contesta.

En caso de que gane la opción “En contra”, el 29% cree que se debería elegir otra asamblea para elaborar una nueva Constitución, el 26% cree que se debería mantener la Constitución vigente, el 19% piensa que el Congreso debería reformar la actual Constitución, el 12% piensa que el Congreso debería elaborar una nueva Carta Magda y el 13% no sabe o no contesta.

Inmigración

En cuanto a la inmigración el país, para un 74% de los encuestados la imagen que tienen de los inmigrantes que han llegado en los últimos 5 años es peor a la que tiene de los inmigrantes que llegaban hace más de 5 años. Para un 18% es igual, para un 6% es mejor y un 3% respondió que no sabe o no contesta.

En cuanto a la razón principal por la que los inmigrantes llegan a Chile, un 54% piensa que es porque su país estaba en crisis, un 27% cree que es porque buscaban mejores oportunidades laborales, un 9% considera que es porque en sus país eran perseguidos políticamente, un 2% estima que es porque querían mantener a su familia unida, un 2% eligió otras razones y otros 2% no sabe o no contesta.

¿Cómo se realizó la Encuesta CEP?

La encuesta se realizó a una población de 18 años y más residente en todo el país, a excepción de las zonas de difícil acceso. Las entrevistas fueron realizadas por un encuestador cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado.

La recolección de datos se realizó entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre 2023.