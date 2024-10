Cada vez queda menos para las próximas elecciones municipales 2024, es por eso que entregamos los detalles para que votes informado y realices un trámite expedito el día de las votaciones.

Te dejamos el listado con los candidatos a alcalde, que se postulan a la comuna de Melipilla.

Candidatos a alcalde por Melipilla

Daniel Dominguez Gonzalez , Independiente.

, Independiente. Eduardo Antonio Contreras Perez , Partido de la Gente.

, Partido de la Gente. Juan Agustin Pinto Martinez , Independiente – Partido Social Cristiano.

, Independiente – Partido Social Cristiano. Lalo Catalan Herrada , Independiente – Centro Democrático.

, Independiente – Centro Democrático. Lorena Catalina Olavarria Baeza , Frente Amplio – Contigo Chile Mejor.

, Frente Amplio – Contigo Chile Mejor. Paula Garate Rojas , UDI – Chile Vamos.

, UDI – Chile Vamos. Sergio Millalen Himilaf, Partido Alianza Verde Popular – Ecologistas Animalistas e Independientes.

Las novedades que tendrán estas elecciones

Una de las principales sorpresas que se llevaron los ciudadanos, es que nuevamente tendremos elecciones en dos días, como fue anteriormente en las elecciones de constituyentes del 2021.

Podrás elegir, entre ir el sábado 26 o domingo 27 de octubre, pero ojo que debes considerar que el voto será obligatorio y quienes no vayan a sufragar, deberán pagar una multa que va de 0,5 UTM establecida por el Servel.

Se eliminó la Ley Seca, por lo tanto, ya no se prohibirá la venta de alcohol durante las jornadas que se realicen las elecciones.

También hay que tener en cuenta, que se debe marcar el voto con lápiz azul, no podrás escribir con otro que no sea el indicado, si no llevas el tuyo los vocales de mesa te podrán facilitar uno.