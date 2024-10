Las próximas elecciones, que se realizarán este mes, tienen como objetivo elegir el cargo de gobernador, concejal, consejero regional y alcaldes.

Este último cargo es el que más destaca en los próximos comicios; te dejamos el detalle de quienes son los candidatos que van por la alcaldía de Vitacura.

¿Quiénes son los candidatos a alcalde por Vitacura?

La actual alcaldesa de la comuna es Camila Merino Catalán, representante de Evópoli por Chile Vamos y también va por la reelección, para continuar con el cargo y las gestiones en un próximo periodo.

Te cotamos cuáles son los candidatos, que van por el sillón municipal de Vitacura.

Arturo Edgardo Fernández Diaz, Independiente – Izquierda Ecologista Popular.

Independiente – Izquierda Ecologista Popular. Camila Merino Catalan, Evópoli – Chile Vamos.

Evópoli – Chile Vamos. Juan Carlos Urzua Pettinelli , Partido Liberal de Chile – Contigo Chile Mejor.

, Partido Liberal de Chile – Contigo Chile Mejor. Raul Anibal Meza Rodríguez, Independiente – Partido Social Cristiano.

Las novedades que tendrán estas elecciones

Una de las principales sorpresas que se llevaron los ciudadanos, es que nuevamente tendremos elecciones en dos días, como fue anteriormente en las elecciones de constituyentes del 2021.

Podrás elegir, entre ir el sábado 26 o domingo 27 de octubre, pero ojo que debes considerar que el voto será obligatorio y quienes no vayan a sufragar, deberán pagar una multa que va de 0,5 UTM establecida por el Servel.

Se eliminó la Ley Seca, por lo tanto, ya no se prohibirá la venta de alcohol durante las jornadas que se realicen las elecciones.

También hay que tener en cuenta, que se debe marcar el voto con lápiz azul, no podrás escribir con otro que no sea el indicado, si no llevas el tuyo los vocales de mesa te podrán facilitar uno.