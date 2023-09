Este lunes 4 de septiembre los conductores de vehículos recibieron una gran noticia de parte del Ministerio de Transporte, esto porque el organismo estatal en sus redes sociales informó la ampliación en la norma de conversión de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC), pasando de los actuales 7 años a 15 de antigüedad.

El importante beneficio que tendrán los conductores de vehículos a partir de hoy en Chile

Este cambio permitirá que las personas que desen acceder a este tipo de combustible, además de ayudar con el uso de una gasolina más sustentable, les salga más barato su consumo para movilizarse. Esto porque hoy por hoy el valor del GNC según el sitio web de Gasco bordea los $812 en gran parte de Chile, mientras que el litro de bencina de 93 más económico de la Región Metropolitana alcanza los $1.172.

De momento la antigüedad límite de conversión para vehículos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es de 7 años, ya que de acuerdo con lo publicado en el diario oficial el pasado 30 de agosto, la resolución modifica el Decreto Supremo Nº55 de 1988 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reemplazando en el artículo 1º bis, el inciso primero, la frase “cuyos motores hayan sido adaptados para utilizar GNC o GLP como combustible, siempre que su antigüedad no exceda de siete años,” por la frase “cuyos motores hayan sido adaptados para utilizar GNC siempre que su antigüedad no exceda de quince años, y cuando hayan sido adaptados para utilizar GLP siempre que su antigüedad no exceda de siete años,”.

Con esto concluye un proceso que en la práctica terminó en febrero de este año, cuando salieron los resultados y un posterior análisis de un plan piloto que permitió observar la conducta de distintos modelos y años de vehículos con el kit de Gas Natural Comprimido.

Ante esto, el Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, señaló en la presentación del plan en la Región de Magallanes -donde el GNC alcanza los $300- que esta medida no es antojadiza “si no que el resultado de un plan piloto en el que testeamos vehículos de distinta edad para poder identificar si efectivamente las emisiones que generan, su rendimiento, es equivalente a un vehículo normal y efectivamente lo que se observó fue que las emisiones se mantenían constante o bajaban”.