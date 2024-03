Este martes se hizo pública una fotografía sin el permiso de la diputada Maite Orsini, junto con su pareja, Jorge Valdivia, en la clínica Las Condes. La imagen fue utilizada por diversos portales y medios de comunicación para especular falsamente sobre su salud ginecológica.

¿Qué dijo la diputada Orsini a persona que expuso su foto?

Ante la desafortunada e irrespetuosa acción de la persona que expuso la foto, en su cuenta de Instagram, la diputada Orsini subió un post en que dice “Hay miles de razones por las que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas. También hay miles de razones por las que tu pareja te acompañe a cualquier cita médica, algunas tan naturales como que simplemente te quiere y se preocupa por ti“.

“Especular públicamente sobre la salud ginecológica, sexual y reproductiva de una mujer es un triste y doloroso espectáculo en vísperas de una nueva conmemoración del día internacional de las mujeres“, agregó.

La diputada también agregó que “Este 8M te quiero invitar a hacerte cargo de tu salud sexual y reproductiva, que nadie decida por ti. Con un poco de suerte no serás fotografiada en la consulta para generar conjeturas sobre tu intimidad“.

“Aprovecho de decirle a todas: cuídense. El Diagnóstico adecuado de endometriosis (las reglas inhabilitantes no son normales, no normalices vivir con dolor, la detección temprana de cáncer de mama, de ovarios o de útero, la prevención del virus del papiloma humano, la criopreservación para elegir cuándo ser madre o ligamiento de trompas si ya sabes que no quieres serlo, evaluar ajustes de tus métodos anticonceptivos o simplemente mantener tus controles PAP al día son sólo algunas de las razones por las que deberías visitar a tu matrona o ginecólogo/a con regularidad”, concluyó diciendo la parlamentaria.

En la descripción de su publicación, Orsini escribió: “No todo vale. Les pido por favor un mínimo de respeto por mi salud e intimidad“.