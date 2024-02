Febrero es conocido como el mes del amor y día 14 es el gran festejo para quienes están enamorados. Sin embargo, poco a poco también ha surgido otra celebración: Día del Soltero y tiene lugar durante este 13 ¿Por qué es esta fiesta?

Si bien el 14 de febrero también es conocido como el día de la amistad, la mayoría lo asocian a un día para pasar en parejas y dar demostraciones de amor. Esta situación va en dirección contraria a quienes está solteros, aunque esto no significa que se queden sin fiesta, ya que en los últimos años ha ido ganando popularidad la celebración del Día del Soltero y acá te contamos la razón de este.

¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 13 de febrero?

Si bien no tiene un origen claro, el Día del Soltero nace como respuesta al Día de Los Enamorados. En la víspera del 14 de febrero, todo se centra en los festejos del amor, algo que puede hacer sentir un poco solitarios a quienes no están en una relación. Por eso el llamado en este día es a trabajar en el amor propio y en validar a quienes deciden no tener a una persona al lado y ser felices de esa manera.

San Valentín

El 14 de febrero es una fecha que con el correr de los años se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario. Las flores y corazones abundan en el ambiente para quienes deciden compartir su vida.

El Día de San Valentín es conocido así por sacerdote de Roma que casaba a los jóvenes, desafiando al emperador Claudio II. Este último había prohibido las uniones ya que pensaba que los soldados solteros y sin hijos luchaban mejor en el campo de batalla. Valentín terminó siendo decapitado.