Se acerca el Día de los Enamorados el 14 de febrero y con él la búsqueda del regalo perfecto para esa persona especial. Si tu pareja es un apasionado de la lectura, ¿qué mejor manera de demostrar tu amor que regalándole un libro que despierte su interés y alimente su pasión por la lectura?

“Los libros son un regalo personal, demuestran preocupación y atención ya que uno regala libros que sabe que le van a gustar a la otra persona. Por eso en San Valentín siempre vemos un boom de interés por los libros como una opción romántica de regalo”, comentó el gerente de la Categoría Libros de Buscalibre.com, Daniela Breguel.

Ideas de libros para regañar el Día de Los Enamorados

Para los que aman el amor:

“Ugly Love” de Colleen Hoover

Cuando Tate Collins conoce al piloto Miles Archer se dan cuenta de que tienen el acuerdo perfecto. Él no quiere amor, ella no tiene tiempo para el amor, así que solo queda el sexo. Creen que pueden manejarlo, pero se dan cuenta casi de inmediato de que no pueden en absoluto.

“Jaque mate al amor” de Ali Hazelwood

Los caminos de dos rivales del ajedrez se cruzan en una competición donde acabarán jugándose el corazón.

Para los amantes de los thrillers:

“Holly” de Stephen King

Cuando Penny Dahl contacta con Finders Keepers para que la ayuden a encontrar a su hija Bonnie, algo en la voz desesperada de la mujer hace que Holly Gibney se vea obligada a aceptar el trabajo. Nadie diría que en el sótano de los profesores Rodney y Emily Harris se esconde un secreto directamente relacionado con la desaparición de Bonnie.

“El Psicoanalista en la Mira” de John Katzenbach

El doctor Ricky Starks vive en Miami después de haber sufrido la terrible persecución y el acoso de una familia de psicópatas liderada por Rumpelstiltskin. Cuando parecía que por fin iba a poder vivir tranquilo, todo vuelve a empezar. En la pantalla de su computador aparecen los nombres de doce de sus pacientes y un mensaje que dice que uno de ellos se va a suicidar en menos de 14 días.

Para los cocineros:

“Esto es ciencia y cocina” de Heinz Wurth

¿Cuándo se debe añadir sal a las legumbres? ¿El limón cocina el pescado? ¿Cómo evitar la oxidación de la palta? Este libro utiliza ejemplos cotidianos para acercar a los amantes de la comida a la comprensión de los procesos a los que se someten los alimentos cuando se cocinan.

“Hola, mocktails!” de Manuela Iturrieta

Un libro de bolsillo con 34 recetas inéditas para principiantes y expertos en mocktelería, además de tips, vivencias y todos los tutoriales necesarios para adentrarse en una zona libre de alcohol.

Para los que prefiere un mundo de fantasía:

“Alas de sangre” de Rebeca Yarros

Violet Sorrengail creía que a sus veinte años se uniría al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, estudiando sus amados libros y las historias antiguas que tanto le fascinan. Sin embargo, por órdenes de su madre, la temida comandante general, Violet debe unirse a los miles de candidatos que luchan por formar parte de la élite de Navarre: los jinetes de dragones.

“El hombre iluminado” de Brandon Sanderson

Nómada solo conoce la vida a la fuga. Obligado a saltar de un mundo a otro en el Cosmere cada vez que la Brigada Nocturna le gana demasiado terreno, acaba en un nuevo planeta y de inmediato se ve implicado en la trifulca entre un tirano y los rebeldes que solo pretenden evitar que los conviertan en esclavos sin mente.

Para los coquetos:

“Cuéntame esta noche” de Megan Maxwell

Todos los relatos de Megan Maxwell reunidos por primera vez en un único volumen, para sumergirse en las más apasionadas historias que demuestran que en ocasiones los más profundos deseos pueden llegar a cumplirse, aunque sea de la manera más inesperada.

“De sangre y cenizas” de Jennifer L. Armentrout

Elegida desde su nacimiento para dar comienzo a una nueva era, la vida de Poppy nunca le ha pertenecido. El futuro del reino entero recae sobre sus hombros, algo que ni siquiera está demasiado segura de querer para ella.

Para los que quieren aprender:

“Pensar con claridad” de Shane Parrish

Este libro es el resultado de muchos años ayudando a la gente a pensar mejor, a entender que nuestro cerebro reptiliano nos empuja a veces a tomar malas decisiones y que el secreto del éxito parte de identificar correctamente cuáles son los datos relevantes en ese mar de información que nos ahoga.

“Terapia Para Llevar” de Ana Pérez

¿Estás desconectado de ti mismo? ¿Sientes que te pasa algo, pero no sabes qué es? ¿La opinión de los demás te condiciona demasiado? Descubre 100 herramientas prácticas y fáciles de aplicar que mejorarán tu día a día.