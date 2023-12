Desde las 8:00 horas de este domingo 17 de diciembre las y los chilenos deberán ir a votar para el Plebiscito de la nueva Constitución. En esta ocasión tendrás que votar a favor o en contra de la propuesta de nueva carta magna que fue elaborada por el Consejo Constitucional.

Como viene siendo costumbre, estas elecciones serán obligatorias para toda la población que está habilitada para votar y tenga domicilio electoral en Chile. En caso de no cumplir con esta obligación el Servel te denunciará y posteriormente recibirás una multa.

¿Cuál es el valor de la multa por no votar este domingo del Plebiscito?

En caso de que no vayas a votar este domingo 17 de diciembre recibirás una multa que va entre las 0,5 y las 3 UTM, es decir, entre $32.000 y $192.000 pesos .

Cabe recordar que antes de recibir el castigo serás citado a declarar al Juzgado de Policía Local, instancia en la que podrías tratar de excusarte. En caso contrario deberás pagarla, si te niegas recibirás una grave sanción.

¿Riesgo de cárcel? La sanción que recibes si no pagas la multa por no votar

Hace unas semanas se conoció la noticia de una mujer que fue detenida en San Pedro de La Paz tras no haber votado en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023. Esta persona fue citada a declarar al Juzgado de Policía Local y alegó que no tenía dinero para pagar la multa. Tras un tiempo, terminó siendo llevada presa por Carabineros.

Al respecto, la ley establece que si recibes una multa y no la pagas, podrías ser detenido. En esta nueva instancia, si de nuevo te niegas a pagar la multa, el juez puede dictar el cumplimiento de un arresto nocturno.

Este arresto corresponde a cinco días por cada UTM adeudada, por lo tanto, considerando que son hasta 3 UTM, podrías pasar con arresto nocturno por hasta 15 días.

¿Cuál es el plazo para excusarse de votar y así evitar la multa?

No existe un plazo en el que debas excusarte de no votar previo al Plebiscito de Salida, ya que es un trámite que no tienes que realziar. En realidad, serás citado a declarar ante el Juez de Policía Local si no cumples con la obligación legal bajo cualquier circunstancia.

La única excepción es en el caso de que te encuentres a más de 200 kilómetros de tu local votación, ya que bajo esa circunstancia deberás ir el mismo domingo 17 de diciembre a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) y solicitar un certificado que acredite que te encuentres en ese lugar para así evitar la multa.

Posteriormente, ese documento que te entrega Carabineros deberás presentarlo frente el juez de Policía Local el día en el que te citen a declarar.

¿Cuáles son las excusas aceptadas para no votar el día del Plebiscito?

Si no vas a votar el domingo 17 de diciembre serás citado a declarar al Juzgado de Policía Local. En esa ocasión es en la que podrás evitar la multa si emites alguna de las siguientes excusas:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día de las elecciones en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral. Esto debes acreditarlo el mismo día de las elecciones en una comisaría o retén de Carabineros.

de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral. Esto debes acreditarlo el mismo día de las elecciones en una comisaría o retén de Carabineros. Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.