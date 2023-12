Es obligatorio: las multas a las que te arriesgas si no vas a votar el 17 de diciembre en Chile

El próximo domingo se llevará a cabo el Plebiscito de Salida 2023, en donde las personas que están habilitadas para votar deberán elegir en la papeleta entre la opción “A favor” o “En contra”, de la propuesta para una Nueva Constitución.

Recuerda que el voto para estos comicios es obligatorio, al igual que lo ha sido en los procesos anteriores. Es por eso, que te dejamos el detalle de las multas que puedes recibir si no vas a sufragar el 17 de diciembre.

Elecciones 2023 ¿De cuánto es la multa si no voy a votar el 17 de diciembre?

El Servel ha sido enfático en recalcar que el voto para estas elecciones es obligatorio, es por eso que si no cumples con este deber como elector, se te cursará una multa que puede ir de 0,5 a 3 UTM (actualmente serían desde $32.108 a $192.648), dinero que va a beneficio municipal.

El motivo de la votación en el Plebiscito es la Propuesta Constitucional, los electores recibirán una papeleta con la pregunta ¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución propuesto por el Consejo Constitucional?

Recuerda que debes marcar solo una preferencia: A favor o En contra, para que el voto sea válido, ya que de lo contrario será considerado nulo. Debes doblar el voto dentro de la cámara secreta y sellarlo antes de depositarlo en la urna.

¿De cuánto es la multa si no me presento como vocal de mesa?

Si fuiste elegido por el Servel como vocal de mesa y el 17 de diciembre no te presentas en el local de votación correspondiente (sin antes excusarte), recibirás una multa que va desde 2 a 8 UTM, es decir entre $127.920 a $511.680 dinero que va a beneficio municipal.

Revisa aquí con tu RUT si fuiste elegido como vocal de mesa para las próximas elecciones

¿Cuáles son las excusas para no ir a votar?

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse el día de la elección en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral

Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien será el encargado de apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica

¡Recuerda! Si estás a más de 200 KM de tu local de votación, puedes ingresar a Comisaría Virtual para dejar los datos solicitados y luego debes ir presencialmente a una comisaría a validarlos de forma más expedita durante la jornada electoral.

Si tu caso es que no puedes ir a votar por enfermedad, ausencia del país u otro motivo no debes realizar el trámite ante el Servel, solo debes esperar que te llegue la citación del Juez de Policía Local que corresponde al domicilio electoral del elector. Esto es meses posteriores a la elección, no se realiza de inmediato.

Revisa y descarga aquí la

Propuesta de Nueva Constitución:

¿Es obligatorio el voto en el extranjero?

La información del Servel, indica que las electoras y electores habilitados para sufragar en el exterior, el voto es voluntario.

¿Puedo votar con el carnet vencido?

Desde el Servel indican que sólo se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte, documentos que pueden estar vencidos desde el 1 de enero de 2020.

Es importante que sepas que no se aceptarán otros comprobantes u otros documentos.