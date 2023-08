Comienza agosto y ya empieza a aparecer a aparecer a la vuelta de la esquina el 18 de septiembre, época que trae consigo un gran beneficio para los pensionados de nuestro país. Los adultos mayores podrán recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias, que este 2023 tendrá un importante monto que ofrece el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Cuánto dinero entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?

Este año 2023 el Aguinaldo de Fiestas Patrias entregará un monto de $23.261 por cada beneficiario .

Adicionalmente se le sumarán $11.933 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 31 de agosto de 2023, aunque no tenga derecho a cobrar Asignación Familiar.

El dinero del Aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?

El Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga en septiembre, pero, la fecha de pago depende de cada pensionado y pensionada.

Según informa el IPS, este aporte se paga junto a la pensión de septiembre, por lo tanto, la fecha puede variar en cada persona. De todas maneras, para conocer el día exacto en que te entregan el dinero puedes consultar AQUÍ con tu RUT.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?

Podrán recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias este año los adultos mayores que al 31 de agosto de 2023 estén en alguna de las siguientes situaciones:

Personas pensionadas o pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

(PGU) o una Pensión (PBSI). Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

(ISL). Personas pensionadas o pensionados de las leyes de Exonerados Políticos , Ley N° 19.234.

, Ley N° 19.234. Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.

de la Ley N° 16.744. Personas pensionadas o pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

(INP, actualmente IPS). Pensionados o pensionadas de reparación : Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech). Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que, al 31 de agosto de 2022, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

que, al 31 de agosto de 2022, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal. Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

¿Hay Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público?

También este 2023 recibirán un Aguinaldo de Fiestas Patrias algunos trabajadores del sector público que desempeñen cargos de planta o a contrata en determinados organismos estatales.

“El monto del aguinaldo será de $81.196 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2023 sea igual o inferior a $943.703, y de $56.365 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad”, según establece la ley.