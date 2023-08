La pediatra broncopulmonar, Gema Pérez, en conversación con Meganoticias se refirió a la petición realizada por la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, al Ministerio de Salud (Minsal), para terminar con el uso obligatorio de mascarillas en los colegios.

¿Cuándo termina el uso de mascarilla en los colegios?

Ante la petición de la alcaldesa de Las Condes, la pediatra declaró: “No atochemos las urgencias, no solo por los niños, sino por los adultos mayores… Tenemos que ver cómo se va a comportar (el clima). Todavía tenemos algunos días de claro, pero también con temperaturas extremas, con frío en la mañana”.

También agregó que “la medida de la alerta sanitaria está dispuesta hasta el 31 de agosto , y no es al azar, sino porque se van predominando los virus respiratorios en todas las campañas de invierno prepandemia e, incluso, hasta en primavera. Entonces, yo creo que lo más oportuno es dejarlo hasta el 31 de agosto”.

“Pero si se llegara a adelantar el retiro de la obligatoriedad de las mascarillas, también permitir que las personas que quieran usarla, la sigan usando”, manifestó.

En cuanto a la utilidad y eficacia de la mascarilla en los colegios, la experta señaló que “dentro de los mismos profesionales de la salud hay duda o controversia, no sé la palabra exacta a utilizar, pero en lo personal, es muy útil la medida y la utilización de las mascarillas, lo que pasa es que a lo mejor no lo estamos usando de forma correcta”.

Además, aseguró que desconoce “si los niños están llevando mascarillas de recambio al colegio, por ejemplo. Muchos niños comentan que algunos profesores usan y otros no y, por su puesto, si no se utiliza de forma adecuada y no están usando los profesores dentro de las aulas, no tiene mucho sentido que solo la usen los niños”.

“Ya hay niños resfriados, con bronquitis o con cualquier cuadro respiratorio. Obviamente, no de la cuantía en que estábamos previamente, pero sí existen. Y esta es la época en que empiezan a aparecer los síntomas de los alérgicos, y no vamos a saber quienes están con alergia y quienes están enfermos“, agregó la doctora.