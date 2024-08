Ha costado bastante que la Reforma de Pensiones, que incluye el Autopréstamo y otras iniciativas, avance en el Congreso. Lleva estancada en la Comisión de Trabajo del Senado durante varios mese y ni siquiera se ha podido votar la idea de legislar.

Pero eso podría cambiar la próxima semana, porque el Ejecutivo está buscando por todos los medios avanzar con la propuesta e incluso hay una fecha probable en que se podría llevar a cabo la votación.

¿Cuándo se vota el Reforma de Pensiones y el Autopréstamo?

El proyecto de ley de la Reforma de Pensiones y el Autopréstamo podría votarse el próximo miércoles 7 de agosto . Así lo quiere el Gobierno, razón por la que hace unos días presentó un documento marco para la discusión en particular de la reforma, que sirva de base para avanzar en la votación previa de la idea de legislar.

“Hemos hecho (…) una propuesta por escrito a la oposición y también la hemos entregado a los senadores oficialistas, que busca sintetizar lo que ha sido este debate, las medidas que debemos adoptar para mejorar el sistema de pensiones, y la oposición nos ha planteado que necesitan revisarla”, explicó la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

La ministra explicó que luego de varios intentos de votar la reforma sin éxito, finalmente se podría avanzar el próximo miércoles 7 de agosto. Cabe recordar que los senadores de oposición de la Comisión del Trabajo se oponía a votar, por no contar con un texto detallado del proyecto.

Ahora que el Gobierno presentó un documento, no habría más trabas para continuar con la tramitación. “Ese informe es un resumen de los múltiples informes que se han emitido durante los 20 meses de tramitación. Es un nuevo esfuerzo por sintetizar ideas”, explicó la ministra Jara.

“Aquí se han dado debates largos meses, largos años, ha habido comisiones de expertos de un lado y de otro y ya no queda ninguna excusa para no seguir avanzando. Es nuestra convicción que este proyecto se tiene que votar y no por nosotros, no por el Gobierno, que no se equivoquen en eso, por la gente que está esperando soluciones”, remarcó.