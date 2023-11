The Color Run se trata de una carrera que no busca ser competitiva, sino más bien la idea es divertirte en un contexto lleno de colores, música, alegría y de fiesta.

En ese contexto, deberás correr una carrera de 5K dónde tu eliges tu tiempo de llegada sin la presión por competir, la que es denominada como “la experiencia más feliz del planeta”.

¿Cuándo es la The Color Run en Santiago y Viña del Mar? Fecha y dónde comprar entradas

La carrera se llevará a cabo en dos localidades: la primera de ellas será en Santiago y la segunda en Viña del Mar:

Santiago : La carrera se llevará a cabo este 3 de diciembre a las 08:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Haz clic AQUÍ para adquirir tus entradas.

: La carrera se llevará a cabo este en el Estadio Bicentenario de La Florida. Haz clic AQUÍ para adquirir tus entradas. Viña del Mar: La carrera se llevará a cabo el 18 de febrero de 2024 desde las 08:30 horas en el Sporting Club Viña del Mar. Haz clic AQUÍ para adquirir tus entradas.

Conoce el precio de las entradas a The Color Run

La carrera contará con cuatro tipos de entradas que ofrecerán ciertos accesorios que dependerán de lo que pagues:

Entrada General + Medalla conmemorativa del recuerdo: $23.000 (Polera oficial del evento, Morral oficial del evento, Sachet de polvo e ingreso al evento y medalla conmemorativa del evento). General: $20.000 (Polera oficial del evento, Morral oficial del evento, Sachet de polvo e ingreso al evento). Preventa: $17.000 (Polera oficial del evento, Morral oficial del evento, Sachet de polvo e ingreso al evento).

¿Es importante ser corredor experimentado?

Cabe mencionar que existen numerosas carreras de 5 km que ponen a prueba la velocidad y el rendimiento de los participantes. No obstante, The Color Run es un evento de 5 km sin competencia y sin cronometraje, donde la diversión y el color predominan, y que puedes disfrutar junto a amigos y familiares. En este evento, tienes la libertad de correr, trotar, caminar o incluso dar volteretas a lo largo del trayecto.

En cuánto a la participación de niños, desde el sitio web oficial de la carrera señalan que si su hijo puede recorrer los 5 kilómetros de la carrera The Color Run, ya sea corriendo, trotando, caminando o paseando, puede participar sin problemas.

Consideraciones acerca del lanzamiento de colores

Desde The Color Run aseguran que “Los polvos de color utilizados en los eventos de The Color Run™ en Chile no son dañinos, están compuestos por ingredientes naturales que no contienen aditivos artificiales, no son tóxicos, no contienen metales pesados, son a prueba de fuego y explosión y son a base de agua. Sus colores vibrantes son una combinación de almidón de maíz, bicarbonato de sodio y colorante FD&C (seguro para alimentos)”.

“Los polvos de color utilizados en los eventos de The Color Run™ en Chile son solubles y se pueden lavar con agua”, agregan.