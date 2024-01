Las y los pensionados del país recibirán grandes noticias este 2024 con el aumento que tendrá la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este aporte estatal elevará su monto próximamente, con lo que casi dos millones de adultos mayores serán beneficiados.

¿Cuándo es el reajuste de la PGU en 2024?

El aumento de la Pensión Garantizada Universal será a partir del 1 de febrero de 2024 para todos los beneficiarios.

Cabe recordar que anualmente se reajusta la PGU cada febrero en base a la inflación que se ha registrado en el último año.

¿Se sabe el nuevo monto de la PGU? Así se calcula

De momento no se sabe cuál será el nuevo monto de la PGU, ya que eso dependerá del IPC (inflación) que se registre en el último año, es decir, en el periodo de enero a diciembre de 2023.

No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre aún no ha sido publicado por el INE, por lo que aún no se sabe en cuánto aumentará la PGU.

De momento, el IPC registrado hasta noviembre era de 4,5%, por lo que si consideramos esa cifra, el monto máximo de la PGU pasará de $206.173 a $215.451, es decir, se elevaría en torno a unos 9 mil pesos.

Sin emabrgo, cabe recalcar que esta cifra será mayor una vez que se sepa el IPC de diciembre. Además, hay quienes reciben un monto menor, dependiendo del valor de su pensión, tal como se ve en este ejemplo:

¿Cuándo pagan la PGU? Mira la fecha de pago

La Pensión Garantizada Universal se paga el mismo día en el que recibes tu pensión mensual, por lo que para revisar la fecha exacta debes ingresar al portal de ChileAtiende en este ENLACE y colocar tu RUT.

¿Cuáles son los requisitos y cómo hacer la postulación a la PGU?

Si aún no postulas a la PGU podrás recibir el pago si cumples con estos requisitos:

Tener 65 años o más , sin importar si continúan trabajando o no.

, sin importar si continúan trabajando o no. Recibir una pensión base menor a la llamada Pensión Superior , equivalente a $1.114.446.

, equivalente a $1.114.446. Pertenecer al 90% más vulnerable de la población total del país.

Haber vivido en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Haber vivido en Chile 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU.

inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU. No ser pensionado de Capredena o Dipreca.

Si cumples con estas condiciones puedes postular de forma online ingresando AQUÍ en el IPS En Línea. También puedes acceder al beneficio en este ENLACE, en donde serás atendido por un funcionario de ChileAtiende mediante videollamada. Asimismo, puedes solicitarla en una sucursal ChileAtiende.

Consulta con tu RUT y fecha de nacimiento si recibes la PGU

Una vez que postules a la PGU podrás revisar el estado del trámite en este LINK, al que debes acceder con tu RUT y ClaveÚnica.

También, puedes ver si eres beneficiario ingresando AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento. Este mismo procedimiento puedes hacerlo llamado al call center de ChileAtiende 101.

¿Cómo obtener mi liquidación de pago de la PGU?

Si ya estás recibiendo la PGU, puedes obtener un documento que respalde que recibes dicho beneficio llamado liquidación de pago.

Para ello, puedes obtener un documento que indica en detalle el monto y fecha de vencimiento del o de los beneficios que recibes, forma de pago, descuentos, entre otros. Así podrás tener un respaldo que muestre todo lo relacionado con tus pagos de la Pensión Garantizada Universal.