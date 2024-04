El Fondo Nacional del Adulto Mayor es un programa que ayuda a organizaciones que apoyen a personas mayores, a través de iniciativas en materias de participación y apoyo social. Para esto, el Fondo financia proyectos con diferentes fondos concursables.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor?

Pueden postular al programa organizaciones conformadas por adultos mayores, que cumplan los siguientes requisitos:

Tener RUT.

Contar con personalidad jurídica vigente.

Que todos sus integrantes sean personas de 60 años o más.

Además, los proyectos deben considerar uno o más de los siguientes objetivos:

Contribuir a fortalecer la asociatividad, la organización y colaboración entre los adultos mayores.

Favorecer la integración y la participación social de los adultos mayores.

Generar acciones de voluntariado de adultos mayores para otros adultos mayores, mediante la entrega de servicios para facilitar y mejorar su situación de vida.

Favorecer hábitos asociados a la prevención en salud y el autocuidado.

Cabe mencionar que no podrán participar: organizaciones territoriales (juntas de vecinos) y otras organizaciones constituidas por personas menores de 60 años. Del mismo modo, no podrán ser adjudicados proyectos presentados por organizaciones que, habiendo recibido financiamiento en este programa el año 2020, no hayan rendido los gastos correspondientes de acuerdo a lo solicitado por SENAMA.

¿Cómo postular?

Para postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor tienes que completar el Formulario de postulación, el cual puedes descargar u obtenerlo en las oficinas regionales de SENAMA o en las gobernaciones provinciales.