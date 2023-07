Todos los seres humanos debemos enfrentarnos a diversos retos en nuestras vidas, aunque a veces pareciera que hay obstáculos que nos continúan atormentando a pesar del paso de los años. Descubre cuál es tu desafío, según tu signo zodiacal.

¿Cuál es tu mayor obstáculo en la vida según tu signo zodiacal?

Aries

Si hay algo en la vida que sea un obstáculo para Aries, es quedarse quieto. No soporta esa sensación de no poder hacer nada, es como si algo lo comiese por dentro. Está siempre lleno de energía, una energía emocionante y aventurera, que, aunque no lo quiera, levanta muchas envidias.

Vas a tener que aprender a vivir con esta inquietud, sobre todo en el ámbito laboral, ya que más de una vez tu supervisor te va a dar una orden, y aunque sabes que no te gusta, no te va a quedar otra que llevarla a cabo.

Tauro

El mayor obstáculo de Tauro es enfrentarte a situaciones sociales, ya que no es precisamente el signo del zodiaco más sociable, y lleva muy mal eso de tener que forzar situaciones.

Todo el mundo de primeras siente a Tauro como una persona fría y distante, pero una vez que lo conocen, ya saben el motivo de esa primera impresión. En realidad, Tauro, cuando se abre a las personas, puede llegar a ser una gran sorpresa, está lleno de cariño y comprensión, pero eso muy pocos lo saben ya que no son de tener muchos amigos, pero los que tienen son de verdad.

Géminis

Géminis, tu mayor obstáculo en la vida es que alguien intente disminuir tu velocidad, esa velocidad a la que normalmente tienes acostumbrado a todo el mundo, forma parte de ti y sin ella no serías tú mismo.

La rutina es algo que te mata por dentro y hace que te frenes en seco, tienes que intentar que esa rutina se convierta en algo atractivo para ti para que así no pierdas la ilusión y esas ganas de vivir que tienes. No dejes que el mayor obstáculo de tu vida te amargue, es más sencillo de lo que parece, si no te gusta algo, cámbialo.

Cáncer

Para Cáncer, el mayor obstáculo en la vida es la forma en la que se toma las cosas, ya que se las toma personal y con eso, lo único que logra es sentirse angustiado y agobiado por cosas que no puede controlar.

Cáncer debería empezar a pensar más en sí mismo y dejar de tomarse las cosas tan a pecho, que por un oído entre y por el otro salga.

Leo

El mayor obstáculo que va a tener Leo en su vida es el controlar sus frustraciones cuando es testigo de alguna injusticia, no soporta que a unos se les juzgue de una manera y a otros de otra, no logra entender el por qué no todos somos iguales.

Leo tiene que intentar acostumbrarse a vivir con todo esto, porque, aunque quiera cambiarlo, el mundo siempre estará lleno de injusticias.

Virgo

Para Virgo no hay mayor obstáculo que reorganizar sus planes, le gusta tener todo preparado con mucha antelación. Es una persona que está acostumbrada a tener una rutina, para los demás esto es muy difícil de comprender, pero para ellos no hay nada que les haga más feliz que tenerlo todo controlado, sin sorpresas.

Virgo, está muy bien tenerlo todo controlado, pero a veces deberías de tirarte a la piscina, sin pensar mucho en lo que pueda pasar, porque así es como pasan las mejores experiencias de nuestras vidas.

Libra

Si hay un obstáculo para Libra, es la extraña obsesión por lo atractivo, le atrae todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza, y esto puede hacer que todo el mundo piense que es una persona demasiado superficial, siendo que en realidad no es así.

Libra, amas las cosas buenas de la vida, y el mundo de la belleza es una de ellas, no comprendes cómo puede haber gente que no le guste este mundo, si lo que hace es ayudarte a sentirte mejor contigo mismo, aunque sí que es verdad, que esto te puede traer problemas, porque es un mundo de dinero, puedes llegar a frustrarte por si tus ingresos no te dan para poder comprarte cosas para cuidarte.

Escorpio

El mayor obstáculo de Escorpio es que interioriza demasiado toda la ansiedad, el estrés y las realidades del mundo. Esto puede hacerlo pasar por momentos bastantes desagradables, por lo que debería empezar a pensar más en las cosas que le pasan a sí mismo, si no soluciona sus propios problemas, jamás podrás ayudar a los demás.

Escorpio es un gran luchador y cree que tiene la solución para todo, pero a veces, no existe solución, las cosas pasan y tienen que pasar. A este signo le vendrá muy bien quitarse la venda de los ojos y empezar a mirar al mundo de otra manera, pensando primero en sí mismo.

Sagitario

Para Sagitario, el mayor obstáculo es el actuar con madurez. A este signo le gusta vivir la vida sin límites, sin pensar en lo que dirán los demás, y está muy bien, pero a veces la vida presenta situaciones en las que hay que actuar con madurez, y precisamente eso es lo que le cuesta, no es una persona de esas que se toman las cosas demasiado en serio, piensan que la vida hay que tomársela a la risa, porque así es como se disfruta de ella.

Capricornio

Si hay algún obstáculo para Capricornio, es la preocupación excesiva por lo que otros puedan pensar sobre ellos, en su mente no para de darle vueltas, no pueden parar de pensar que si lo que están haciendo, los demás lo están viendo bien o lo están viendo mal, y eso les trae por el camino de la amargura.

Capricornio debería empezar a pensar en que solo se vive una vez, dejar de pensar tanto y actuar, que hacer las cosas sin pensar en lo que digan los demás es la forma de vida más sana-

Acuario

Acuario no soporta seguir planes y a veces no hay más remedio que seguirlos, sobre todo si el objetivo es acabar con lo que se ha propuesto. Este signo debe entender que no puede dejar las cosas a medias o dejar que pasen por sí solas, porque si no las hacen ellos mismos, jamás se harán realidad.

Acuario, a menudo sientes la necesidad de ir a tu aire, pero en la mayoría de las ocasiones no va a poder ser posible, la vida está llena de circunstancias que te frenan y vas a tener que aprender a vivir con esto.

Piscis

El mayor obstáculo en la vida para Piscis es superar la falta de disponibilidad emocional. A pesar de que es uno de los signos más emocionales y especialmente vulnerables, a menudo se encuentran demasiado distantes con los demás. Esto se debe en la mayoría de las ocasiones a todo el daño que le han hecho, no encuentra el momento en el que pueda volver a confiar en los demás, por eso está encerrado en sí mismo.

Piscis, es el momento de abrirte a los demás y dejar de tener tanto miedo, no es cuestión de que te tires a la piscina sin pensarlo dos veces, pero tampoco es normal el crearte una barrera que nadie pueda traspasar.