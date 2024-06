Una gran noticia recibieron los miles de beneficiarios con el Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), aporte económico de 13.500 mensuales por carga inscrita y que había tenido su último pago en abril de este año, ya que, el Gobierno anunció que este beneficio regresará por un periodo de tiempo, gracias a un reciente acuerdo celebrado con la CUT.

¿Cuál es la duración del Bolsillo Familiar Electrónico una vez que se pague otra vez?

De acuerdo a la información publicada por La Tercera el pasado 28 de mayo, el Gobierno de Gabriel Boric y la CUT acordaron el regreso del Bolsillo Familiar Electrónico solamente por los meses de invierno , sin señalar una fecha determinada.

Considerando que el invierno en Chile comienza el próximo 20 de junio y finalizará el 22 de septiembre, lo más probable es que esta ayuda se entregue durante los meses de julio, agosto y septiembre , aunque aún se desconoce si habrá o no pagos en este mes de junio.

¿Por qué el beneficio se entregará solo en estos meses? El ministro Mario Marcel señaló que la medida no se pudo extender por este año debido a restricciones presupuestarias, sin embargo, el presidente de la CUT, David Acuña, apuntó a la oposición por la medida, agregando que “se niegan a entregar recursos al Estado”.

Pero ojo, que el jefe de la cartera de Hacienda señaló que, también se acordó “considerar la incorporación permanente del Bolsillo Familiar a la política social a partir del 2025″.

¿Aceptará nuevos beneficiarios el Bolsillo Familiar Electrónico?

Hasta el momento las autoridades no han entregado mayor información al respecto, sin embargo, debido a las mencionadas restricciones presupuestarias, se prevé que se mantengan las condiciones del beneficio –monto y requisitos- y no se extiendan y, por tanto, solamente se agreguen a los beneficiarios quienes cumplan estos requisitos y no hayan recibido el beneficio con anterioridad.

Requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico:

El Bolsillo Familiar los recibirán las familias que tengan los siguientes Causantes (o cargas familiares):

Causantes de los siguientes beneficios: Asignación Familiar y Maternal. Subsidio Familiar (SUF).

Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, y familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario, tales como: Personas con discapacidad, certificadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participen en el Programa de Integración Escolar del Mineduc. Estudiantes matriculados en un establecimiento con modalidad de educación especial, reconocido por el Mineduc. Estudiantes entre 18 y 24 años con 11 meses. Menores de 18 años.