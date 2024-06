Luego de llegar a un acuerdo con la CUT, el Gobierno anunció la reactivación del Bolsillo Familiar Electrónico que había terminado en abril. Considerando que el beneficio volvería durante los meses de invierno, se pensaba que el próximo pago llegaría en junio, pero eso no ocurrió hoy, al menos. ¿Se paga este mes? Conoce los detalles a continuación.

¿Se paga el Bolsillo Familiar Electrónico en junio?

Cuando el Bolsillo Familiar Electrónico estaba vigente, se pagaba el primer día de cada mes. Por esa razón, se pensaba que el bono regresaría este sábado 1 de junio, sin embargo eso no ocurrió hoy.

Lo cierto, es que cuando el Gobierno anunció que se reactivaría el aporte, no entregó una fecha en particular, sino que solo se dijo que se retomaría por los meses de invierno. Muchos asumieron que aquello incluía junio, pero no fue así.

Por lo tanto, habrá que seguir esperando al anuncio de las fechas oficiales por parte de las autoridades. La web oficial del beneficio no tiene información al respecto todavía. Se prevé que ocurra prontamente, considerando que el invierno comienza el 20 de junio.

¿Quiénes serán beneficiario y cuál es el monto?

Lo más seguro es que se mantengan los requisitos, es decir podrán recibir el Bolsillo Familiar Electrónico los beneficiarios de Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Igualmente, se debería mantener el monto de $13.500 por carga familiar. Cabe recordar que el beneficio se deposita en la Cuenta RUT y solo se puede utilizar para la compra de alimentos en supermercados, almacenes y similares.