La diputada y psiquiatra María Luisa Cordero está una vez más en el centro del huracán luego de que se viviera un tenso momento en la tarde de este lunes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Todo inició cuando en plena conversación por la ley corte de Isapres, la profesional de la salud y parlamentaria independiente, pero de la bancada de Renovación Nacional (RN), hiciera un comentario acerca de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia que causó indignación y repudio en redes sociales en contra de Cordero.

Repudio por comentarios de diputada Cordero sobre la esquizofrenia en Comisión de Salud

Todo inició cuándo la psiquiatra argumentó: “Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”.

Esto generó una ola de comentarios e indignación de los presentes y por el diputado independiente, Hernán Palma, quien respondió a Cordero ser padre de una persona diagnosticada con esquizofrenia: “Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme doctora Cordero, no lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste”, luego decidió por abandonar la sala.

Reacciones a los dichos de Cordero por la esquizofrenia

El diputado Andrés Giordano aprovechó su cuenta personal de X para comentar “Indolente una vez más lo de la Diputada Cordero: “Los esquizofrénicos no se suicidan sino que lo hacen sus papás que tienen que aguantarlos”.Todo mi apoyo a @HernanPalma_D12 y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras”.

Por su parte, el diputado socialista Juan Santana, aseguró que “Lo de la diputada Cordero es de una brutal indolencia. Ojalá @RNchile se haga cargo de haberla respaldado y entregarle la tribuna de denigrar a los demás desde el Congreso”.

La diputada Emilia Schneider también aprovechó su cuenta personal para referirse a lo ocurrido: “Cuál es el aporte de la diputada Cordero? Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito. Señora @DraMLCordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show”.