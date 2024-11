El 13 de noviembre, Deivis Agüero, un conductor venezolano de una app de transporte, vivió una experiencia aterradora que dejó una profunda huella en él. Durante un servicio de transporte en Santiago, una pasajera chilena lo agredió verbal y físicamente tras un desacuerdo sobre dónde debía sentarse. El conflicto escaló rápidamente, llevando a Agüero a temer por su vida.

A través de un video que documentó el ataque, el conductor contó su versión de los hechos, los cuales han generado indignación y debate sobre la xenofobia hacia los migrantes venezolanos en Chile.

El inicio del conflicto entre el conductor venezolano y la pasajera Chilena

El incidente comenzó cuando Deivis Agüero recogió a una pasajera y le pidió que se sentara en el asiento delantero del vehículo. Esta solicitud no tenía otra intención que evitar posibles sanciones de Carabineros.

Agüero explicó su pedido con calma, pero la mujer reaccionó agresivamente, negándose a seguir la recomendación.

“No me podí subir adelante a la fuerza po hu…” le respondió la pasajera, iniciando un intercambio verbal hostil.

A pesar de los intentos de Agüero por calmar la situación y explicar las razones detrás de su solicitud, la mujer continuó con una actitud agresiva.

Agresión verbal y xenofobia

A medida que el viaje avanzaba, los insultos hacia Agüero se intensificaron. La pasajera no solo continuó descalificando al conductor, sino que también recurrió a expresiones xenofóbicas. “Váyase a su país, mejor a delinquir“, fue una de las cosas que le dijo.

Estos comentarios hicieron que la situación se tornara aún más tensa y peligrosa.

A pesar de los constantes ataques verbales, Deivis Agüero trató de mantener la calma. “Te lo estoy pidiendo porque están fiscalizando mucho, mi amor“, le explicó, pero la mujer no solo ignoró sus palabras, sino que siguió agrediéndolo.

“Quédate callao, además ando armada, así que no huev…” fueron las palabras de la pasajera, quien incluso amenazó con usar un fierro.

“Temí por mi vida”

Fue en ese preciso momento cuando Agüero temió por su vida. La pasajera le advirtió que llevaba un arma, lo que hizo que el conductor se sintiera asustado. “

“Cuando esa chica me dijo que tenía un fierro, temí por mi vida”, declaró visiblemente afectado en un video que grabó con su cámara interna.

La situación no terminó ahí. La mujer, en un ataque de furia, golpeó a Agüero en la cara.

Afortunadamente, Agüero contaba con una cámara en su vehículo que registró todo el incidente.

La denuncia y la viralización del video

El hijo de Deivis Agüero, Ronald, fue quien vio el video del ataque y decidió acompañar a su padre a la PDI para presentar una denuncia, amparándose en la Ley Zamudio.

El video del violento incidente rápidamente se viralizó, generando una gran reacción en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su solidaridad y condena ante la violencia vivida por Agüero.

“Yo solo le pedía que me respetara, que no me tratara así. No estaba haciendo nada malo, simplemente pidiendo que me sentara donde era más seguro para evitar una infracción”, explicó en su testimonio.

A través de redes sociales, Deivis Agüero compartió su dolorosa experiencia y su preocupación por la violencia que enfrentan muchos migrantes en Chile.

“Solo quiero vivir en paz y trabajar para mi familia. Nadie merece ser tratado de esa forma, solo por el hecho de ser venezolano”, expresó con pesar.