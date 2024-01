El Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) informó que por primera vez se detectaron casos de gripe aviar (virus H5N1) en pingüinos papúa. Lamentablemente los investigadores encontraron en las Islas Malvinas 35 especies muertas por este virus el pasado 19 de enero.

Con ello crece la preocupación de que esta enfermedad se siga propagando en otras especies de la zona, ya que ha diezmado las poblaciones de aves de todo el mundo en los últimos meses. Pese a ello, esta especie de pingüinos rara vez se mueve a otros lugares como las costas argentinas o la Antártica, la que está a 1.300 kilómetros al sur.

¿Qué es la gripe aviar y cómo se contagia?

La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad causada por un virus muy contagioso que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres.

Como la mayoría de los virus, esta enfermedad es transportada por las aves en la saliva, la mucosidad y excremento, por lo que según informó el Gobierno de Chile, puede contagiar de las siguientes formas:

Contacto con secreciones provenientes del pico y orificios nasales del ave enferma.

provenientes del pico y del ave enferma. Contacto con fecas, plumaje, intestino y sangre de aves infectadas.

de aves infectadas. Al comprar o recibir de regalo aves infectadas, aun cuando se vean sanas.

A la vez cabe aclarar que no se contagia por el consumo de alimentos, carnes blancas o huevos. Igualmente se recomienda el consumo bien cocido de aves y con una correcta manipulación (lavado de manos, utensilios y evitar la contaminación cruzada). A la vez, se debe evitar el consumo de animales enfermos o que hayan muerto de manera repentina.

¿La gripe aviar afecta a los humanos?

Sí, este tipo de virus puede afectar y contagiar humanos. De hecho, el primer caso en la historia se registró en Hong Kong en 1997 mediante un brote ligado a los pollos. Las infecciones en las personas pueden ocurrir cuando el virus ingresa a los ojos, nariz o boca de una persona, o si la persona lo inhala.

Desde entonces, ha habido casos de gripe aviar en humanos en Asia, África, Europa, Indonesia, Vietnam, el Pacífico y Oriente Próximo. En marzo pasado se registró un caso en Chile de un hombre que estuvo hospitalizado. De los cientos de personas que han sido infectadas, hasta la mitad murieron a causa de la enfermedad, según informó el sitio medlineplus.

De todas maneras, los seres humanos deben tener precaución de no estar en contacto con aves enfermas. Un humano contagiado puede transportan el virus en sus manos, ropas, zapatos, ruedas de vehículo, etc, aunque contagiar a otro ser humano es muy difícil, ya que generalmente el virus se contrae por contacto con las aves.

No obstante, el contagio en humanos no es tan común y por ello no se ha convertido en una pandemia. Quienes están más en exposición al virus son las personas que trabajan en criaderos de aves. También es posible que otros mamíferos puedan contraer este fatal virus, como elefantes y lobos marinos o focas que comparten hábitat con las aves.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Según la Organización Panamericana de Salud, los síntomas de la gripe aviar en un ser humano pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte.

Junto a ello, generalmente se siente como cualquier otra gripe y se tienen los siguientes síntomas en humanos según medlineplus:

Tos

Diarrea

Dificultad respiratoria

Fiebre superior a 38° C

Dolor de cabeza

Indisposición general (malestar general)

Dolores musculares

Secreción nasal

Dolor de garganta

Por su parte, el Gobierno informa que los síntomas en aves son:

Falta de apetito y descoordinación.

Plumaje erizado.

Respiración dificultosa, con secreciones nasales.

Diarrea.

Menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme.

Hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y patas.

Postración y muerte.