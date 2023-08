Entre 2022 y este 2023 se han entregado una gran cantidad de bonos y subsidios que abarcan a una gran parte de la población chilena que se ha visto afectada por los efectos del alza de la economía a nivel mundial.

No obstante, también hay pagos que no han sido cobrados por sus beneficiarios y en caso de no hacerlo deberán devolverse a sus respectivas instituciones.

¿Cómo saber si tengo algún bono? Verifica si tienes pagos pendientes de algún beneficio

ChileAtiende

Desde ChileAtiende habilitaron una plataforma digital para conocer la fecha y forma de pago de tus beneficios que tengas por parte del IPS. Para ello, ingresa a este ENLACE, digita tu RUT y haz clic en “Consultar” para saber si tienes montos pendientes de cobro.

BancoEstado

En caso que tengas la CuentaRUT, existen ciertos beneficios económicos que son depositados en la cuenta del BancoEstado y ahora con solo escribir tu RUT puedes verificar si tienes algún monto por cobrar en la tarjeta ingresando AQUÍ.

Buscador de beneficios

La Red de Protección Social cuenta con una plataforma para buscar si cuentas con bonos pendientes por cobrar desde este ENLACE.

IPS

El IPS cuenta con una plataforma para que puedas consultar con tu RUT si tienes algún beneficio por cobrar.

Ingresa AQUÍ y luego escribe tu RUT, y haz clic en “Ingresar”. Luego, la deberás seleccionar una de las cuatro opciones disponibles que son trámites, documentos, consultas y pagos. Finalmente escoge el último y podrás conocer si cuentas con pagos pendientes o bonos por cobrar.

Tesorería

Por otra parte, también puedes consultar en la Tesorería General de la República y conocer si cuentas con bonos, préstamos, subsidios, devoluciones u otros pagos con solo ingresar tu ClaveÚnica, RUT y/o Clave tributaria del SII.