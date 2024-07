La modelo, DJ y conductora de televisión, Cecilia Amenábar, lanzó duras críticas a la gestión del actual presidente de la República, Gabriel Boric, tras señalar que no está capacitado para manejar un país, entre otras cosas más.

Revisa a continuación qué dijo la artista nacional radicada en Argentina y conoce quién es.

¿Quién es Cecilia Amenábar? La famosa chilena que criticó al presidente Gabriel Boric

Cecilia Amenábar es una exmodelo y artista chilena que se ha desempeñado en otros importantes rubros como ser DJ, actriz, cantante, fotógrafa y directora audiovisual.

La mujer, nacida un 5 de abril de 1971, siempre ha estado en contacto con el arte y las comunicaciones. Ha participado en varios comerciales chilenos entre 1991 a 1992, condujo programas como Revólver, un espacio cultural para TVN, y ha sido actriz en suelo nacional.

Su vínculo con Gustavo Cerati

Amenábar fue la segunda esposa del exlíder de la banda Soda Stereo, Gustavo Cerati, con quien contrato matrimonio civil el 9 de mayo de 1993 en Las Condes y el 25 de junio de 1993 el matrimonio en la iglesia de los Sagrados Corazones, ubicada en Providencia.

Si bien la pareja estuvo unida alrededor de 9 años, se separaron en febrero de 2002, y lograron tener dos hijos en el matrimonio: Benito Cerati y Lisa Cerati Amenábar.

Tras el ACV que sufrió el artista argentino, Cecilia Amenábar se instaló definitivamente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Familia Cerati

La dura crítica de Cecilia Amenábar al presidente Gabriel Boric

En entrevista con The Clinic, Amenábar no se guardó nada de la actual situación que vive su país de origen y en ese contexto acusó al actual mandatario de no contar con las capacidades necesarias para gobernar un país.

“Creo que hay que tener una edad mínima para ser Presidente. Boric es un Presidente de curso más que de un país. Yo no vivo en Chile, pero me parece que es gente poco capacitada. A Boric lo reprobaron dos veces en abogacía. Ni siquiera terminó la universidad. No lo veo capacitado para manejar un país ”, dijo la artista.

Presidente Boric

Un duro golpe a la cultura chilena

Amenábar también lanzó dardos a los esfuerzos de nuestro país por invertir a nivel cultural: “A Chile lo comparo con Argentina y lo veo igual de mal. Recuerdo cuando aterricé en Chile pospandemia. Llevaba un año y medio sin venir. Era como un pueblo en Cochabamba. Retrocedimos 40 años. Todo cerrado, apedreado. La cultura no existe. No hay revistas”.

“El argentino, pese a todo, sigue leyendo y abriendo cafés literarios. Acá, en cambio, los apedrean. Lo que importa es el billete y la incultura. Es terrible”, lamentó.