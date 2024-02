¿Por qué aún no aprueban el Autopréstamo de AFP? La norma es parte de la reforma previsional

El Autopréstamo de AFP es una de las medidas que más eco ha causado en la discusión de la Reforma Previsional del actual Gobierno que aún se encuentra tramitándose en el Congreso.

En RedNews te hemos comentario con anterioridad de que se trata de un “préstamo” con el cual puedes retirar el 5% de tu saldo acumulado en tu cuenta de AFP.

Sin embargo, a diferencia del retiro del 10%, este no será para todos y de manera obvia si no tienes dinero en tu fondo previsional entonces no podrás acceder a ella.

Este autopréstamo forma parte de la gran Reforma Previsional. Por lo tanto, resta esperar a que dicha reforma sea aprobada y posteriormente la población chilena podrá solicitar este préstamo.

A partir de marzo se volverá a discutir la reforma en las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado bajo su segundo trámite legislativo y así avanzar en todo el proceso correspondiente.

Recordemos que el pasado 24 de enero, la Sala de la Cámara aprobó y despachó el proyecto. En dicha votación se aprobó el Autopréstamo de AFP y la creación del Seguro Social Previsional con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones.

¿Cuánto dinero puedo retirar con el Autopréstamo de AFP y quiénes lo pueden solicitar?

Las y los afiliados pueden retirar hasta el 5% de sus ahorros, con un tope de 30 UF, un monto cercano a los $1.1 millones de pesos. Revisa estos ejemplos:

Si tienes $25.000.000, podrás pedir hasta $1.105.381.

Si tienes $20.000.000, podrás pedir hasta $1.000.000.

Si tienes $10.000.000, podrás pedir hasta $500.000.

Si tienes $5.000.000, podrás pedir hasta $250.000 .

. Si tienes $2.000.000, podrás pedir hasta $100.000.

Si tienes $1.000.000, podrás pedir hasta $50.000 .

. Si tienes $500.000, podrás pedir hasta $25.000.

Si tienes $250.000, podrás pedir hasta $12.500.

En caso de acceder a este beneficio, pueden solicitarlo las personas que estén a más de cinco de cumplir la edad legal para pensionarse . Es decir, hombres menores de 60 años y mujeres menores de 55 años de edad.

¿Y si estoy pensionado o pensionada?

Lamentablemente no podrás acceder al Autopréstamo de AFP. La normativa actual impide que los pensionados accedan a este beneficio debido a sus requisitos de edad.