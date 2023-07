El Subsidio Protege Apoya es un bono que se entrega a padres y madres trabajadoras con hijos menores de cinco años. Supuestamente el plazo de postulación vencía en junio de 2023, sin embargo, plataformas oficiales del Gobierno han informado de una eventual extensión para solicitar el beneficio. Conoce realmente si aún es posible recibir el pago.

¿Aún se puede postular al Bono Protege?

Hace un par de días, específicamente el 4 de julio, la plataforma de ChileAtiende informó que el plazo de postulación del Subsidio Protege vencía el 20 de julio. Así lo muestra la siguiente imagen publicada por Meganoticias:

No obstante, hoy 13 de julio la plataforma no tiene en su página web dicha información y no tiene anunciada una extensión del Subsidio Protege. Ante ello, es posible que ChileAtiende se haya equivocado en la fecha. Esto considerando que el último plazo de postulación al beneficio era el 20 de junio y no de julio.

Esto además se suma a que ni desde el Gobierno ni desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) han anunciado de forma pública una extensión del Subsidio Protege. Sin embargo, las dudas continúan si ingresamos al sitio web del Sence.

La plataforma del Sence aún permite postular al Subsidio Protege

La plataforma del Sence es clara en señalar que “se extenderá la ventana de postulación del beneficio hasta 20 de junio de 2023, mes en que finaliza el subsidio”.

No obstante, si intentamos postular al Subsidio Protege 2023, la plataforma aún tiene habilitada la opción de postulación, tal como se puede ver en la siguiente imagen:

Al dar clic en la opción de “Postular”, se abrirá un formulario para rellenar toda la información solicitada para recibir el bono. En ninguna parte se niega la opción de acceso al beneficio, por lo que eventualmente se podría acceder al pago según la propia plataforma del Sence.

Considerando esto, es posible que aún se puede postular al Subsidio Protege, ya que si intentamos solicitar el IFE Laboral, cuyo plazo también venció en junio, la plataforma del Sence señala el siguiente mensaje: “Postulaciones suspendidas”. Mientras que con el Subsidio Protege se permite realizar todo el proceso sin ninguna limitación.

De esta manera, podrías intentar postular al Subsidio Protege y ver si es que puedes resultar beneficario ingresando a este ENLACE con tu RUT y ClaveÚnica.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio Protege?

Para postular al Bono Protege y recibir los tres pagos mensuales de $200 mil, debes cumplir con los siguientes requisitos: