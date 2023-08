El Bono al Trabajo de la Mujer o BTM es un beneficio que entrega el Estado mediante el SENCE a las mujeres trabajadoras que cumplan ciertos requisitos, como tener entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad y pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población.

No obstante, en algunas oportunidades este beneficio se debe devolver, revisa aquí en qué situaciones ocurre.

Anota este dato del Sence ¿Quiénes deben devolver dinero del Bono Mujer Trabajadora?

La devolución del BTM ocurre cuando la suma de pagos mensuales es superior al monto anual del subsidio, lo que puede ocurrir en dos escenarios:

La información mensual es distinta de la información anual, debido a que mensualmente se obtiene la renta como trabajadora dependiente y, anualmente, a través del SII, se refuerza con la información de renta como trabajadora independiente.

Se tiene un empleador estatal distinto al del año anterior.

Existe un plazo de 30 días hábiles desde la notificación para realizar la devolución del dinero. De no hacerlo, la suma se podrá descontar de los futuros subsidios y, en caso de no contar con ellos, la deuda será derivada a la Tesorería General de la República.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer?

Según señala el sitio web del SENCE, el BTM está dirigido a las siguientes personas:

Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Puedes verificar si cumples todos los requisitos en el siguiente link, solamente con tu RUN.

Este beneficio se paga de forma anual o mensualmente, por lo que entre los requisitos se encuentra tener las cotizaciones al día, no ser beneficiaria del IMG y no trabajar en una Institución del Estado, además de no superar los siguientes ingresos: