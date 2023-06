Si buscas panoramas para toda la familia, entonces no te puedes perder Alicia en el Circo de las Maravillas, la compañía regresa para sorprender y cautivar al público con una atractiva puesta en escena que combina circo, danza, teatro y multimedia, inspirada en el clásico de Lewis Carrol. Pero eso no es todo, porque te contaremos dos panoramas más que no te puedes perder.

Alicia en el Circo de las Maravillas: un mágico viaje

Un espectáculo que ha sido dedicado a los más pequeños como a los más grande. Esta historia tradicional, se muestra en una adaptación que cuida los más sencillos detalles para que el espectador pueda sentir la magia del circo como nunca antes se había mostrado.

¿Cuándo y dónde ver Alicia en el Circo de las Maravillas?

La presentación se realizará desde el 30 de junio al 6 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial, Huechuraba.

Con más de 20 artistas que recrearán los increíbles personajes que acompañarán a los espectadores en un inolvidable viaje al País de las Maravillas.

Las entradas van desde los $11.500 hasta los $28.750 y estan disponibles en TicketPro.cl

Radio Disney: Un imperdible concierto

El 25 de junio llega Radio Disney Vivo al Movistar Arena con Carlos Rivera, Tiago PZK, María Becerra y Denise Rosenthal. El público podrá disfrutar de más de 3 horas de música, emociones y experiencias interactivas que lo sorprenderán en un clima festivo y emotivo característico de Radio Disney.

Las entradas puedes adquirirlas en Punto ticket.

Pista de hielo en Parque Araucano

La Municipalidad de Las Condes estrenó hace unos mese su nueva pista de patinaje sobre ruedas en el Parque Araucano.

El nuevo espacio tendrá una superficie de 900 metros cuadrados, luces led en las barandas de apoyo y un original diseño de baldosas en el suelo, para ayudarte en tu práctica deportiva.

Una actividad totalmente gratuita: puedes ir todos los días de la semana entre las 6 AM y las 9 PM para que puedas divertirte y disfrutar de este deporte en solitario o con tu familia.