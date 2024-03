Impacto causó este viernes tras revelarse que la Princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó ser diagnosticada de cáncer y se encontraría en las primeras etapas de recibir el tratamiento correspondiente de su quimioterapia.

Recordemos que Middleton ha desaparecido en cierta parte “del mapa” y las especulaciones de su salud dieron mucho de que hablar en las últimas semanas.

¿Cómo se descubrió su condición? A continuación te contamos con detalles todo acerca de la confirmación de cáncer de la Princesa de Gales.

Ahora: Kate Middleton confirma que le encontraron cáncer y está con tratamiento de quimioterapia

La noticia se reveló luego de una declaración en formato de video de Middleton en Winsdor y emitido por la BBC. Sin embargo, su delicado estado de salud se habría filtrado meses antes cuando la princesa se sometió a una cirugía abdominal en enero, según lo informado por el medio británico The Guardian.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia“, dijo Middleton.

“Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, agregó.

La cirugía que reveló el cáncer de Kate Middleton

Fuentes de la realeza británica confirmaron que cuando Kate se realizó su cirugía no habría sido bajo diagnóstico canceroso. No obstante, la princesa explicó que “ las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer . Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo. “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, explicó Kate Middleton, según consigna el citado medio.

De momento, desde el Palacio de Buckingham no han proporcionado información oficial al respecto ni sobre el tipo de cáncer que afecta a la Princesa de Gales.

Por otra parte, Kate confirmó que espera volver a sus deberes reales en las próximas semanas.