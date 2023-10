Durante esta jornada de sábado 14 de octubre se vivirá un nuevo eclipse solar anular que se podrá ver en los cielos de Chile y gran parte de América. Este fenómeno astronómico provocará que la luna se interponga entre el sol y la Tierra, por lo que podremos ver un que el satélite interrumpe la luz solar.

¿A qué hora se ve el eclipse en Chile hoy?

El eclipse solar lunar de este sábado 14 de octubre empieza aproximadamente a las 15:00 horas de nuestro país, aunque se podrá ver en su punto máximo cercano a las 16:30 horas de Chile , para ya finalizar cerca de las 17:00 horas.

Sin embargo, estos horarios son aproximados, ya que varían en cada zona y región de Chile. Incluso en otros países en los que se verá el fenómeno, como en América del Norte y Central los momentos del día para ver eclipse cambian.

El mejor horario para ver el eclipse en Chile: ¿En qué regiones se verá?

Según anticiparon los diferentes expertos en el área de la astronomía y los datos de la NASA, estos son los horarios en qué el eclipse empieza y en qué llegará a su punto máximo en cada región de Chile. También podemos ver la visibilidad irá disminuyendo a medida que avancemos al sur del país, pero la mejor zona para verlo es en Arica .

Arica: El eclipse empieza a las 14:58, el punto máximo será a las 16:23 y termina a las 17:40 horas. Su visibilidad será de 40,9%.

Iquique: El eclipse empieza a las 15:04, el punto máximo será a las 16:26 y termina a las 17:39 horas. Su visibilidad será de 35,9%.

Antofagasta: El eclipse empieza a las 15:14, el punto máximo será a las 16:28 y termina a las 17:36 horas. Su visibilidad será de 25,9%.

Copiapó: El eclipse empieza a las 15:28, el punto máximo será a las 16:31 y termina a las 17:30 horas. Su visibilidad será de 16%.

La Serena: El eclipse empieza a las 15:37, el punto máximo será a las 16:32 y termina a las 17:22 horas. Su visibilidad será de 10%.

Valparaíso: El eclipse empieza a las 15:54, el punto máximo será a las 16:33 y termina a las 17:10 horas. Su visibilidad será de 3,74%.

Santiago: El eclipse empieza a las 15:56, el punto máximo será a las 16:34 y termina a las 17:10 horas. Su visibilidad será de 3,5%.

Rancagua: El eclipse empieza a las 16:00, el punto máximo será a las 16:34 y termina a las 17:06 horas. Su visibilidad será de 2,4%.

Talca: El eclipse empieza a las 16:11, el punto máximo será a las 16:33 y termina a las 16:55 horas. Su visibilidad será de 0,7%.

Ya más al sur de la región del Maule no será visible el eclipse solar anula en Chile. Además, al no tener una visibilidad completa del fenómeno astronómico, la Luna no cubrirá por completo al Sol y no se hará de noche en el país, aunque si debiese bajar la temperatura durante ese tiempo.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular es conocido como el “anillo de fuego” producto de que generalmente se ve a la Luna cubriendo gran parte del Sol, pero rodeada de un anillo o aro solar (como se ve en la imagen).

De esta forma, la Luna cubre gran parte de la luz del Sol que llega a la Tierra, ya que se interpone entre la gigantesca estrella y nuestro planeta.

“Un eclipse es anular cuando la luna está más lejos de la tierra, angularmente se ve más chica y no alcanza a tapar todo el Sol (…). Entonces cuando esta se pone delante de él, queda un anillo, un perímetro del Sol que no está cubierto por la Luna. Si bien la luminosidad del Sol baja a un 90% y fracción, queda un anillo y no se produce la oscuridad total, explica el astrónomo nacional José María Maza a RedGol.

¿Se puede ver el eclipse a simple vista?

No, la Nasa advirtió que este tipo de eclipses se deben ver con algún tipo de lente o protector especial para los ojos. En caso de que mires al Sol directamente sin anteojos podrías dañar tu vista incluso de por vida generando daños oculares o hasta ceguera.

Es por ello, que para ver el eclipse debes usar lentes especiales con grado 14 que tengan filtro que bloquee la radiación solar infrarroja y UV (certificación ISO 12312-2). También puedes usar los aparatos que se usan para soldar (mínimo grado 12), ya que protegen la luz solar. Igualmente la recomendación es que mires por periodos cortos.

Recuerda que no puedes usar lentes de sol comunes y corrientes. Tampoco es posible ver el eclipse a través de la cámara del celular o de una cámara fotográfica.

Si quieres ver el eclipse solar anular en vivo por streaming puedes ver la transmisión oficial de la Nasa que te dejamos a continuación: