WhatsApp es una aplicación de comunicación instantánea que cuenta con gran popularidad a nivel mundial. Millones de usuarios cuentan con un número registrado y grupos creados para mantener a toda la comunidad en constante comunicación, o bien, para utilizarla de manera individual. Al contar con gran popularidad es común que algunas empresas no oficiales (de terceros) desarrollen aplicaciones para otorgarle más funcionalidades que no son aplicadas de forma oficial, sin embargo, el uso de estas apps queda sujeta a la voluntad de cada usuario.

¿Qué es Whatsapp Web Scanner?

WhatsApp Web Scanner es una aplicación de terceros que permite mediante el escaneo de un código QR utilizar hasta cuatro dispositivos móviles a la vez. Solo será necesario descargar la aplicación en formato APK en Android y en la tienda de aplicaciones de iOS la podrás encontrar como “WhatsApp web scanner” para instalarla. En caso que no la encuentres, existen otras alternativas que cumplen la misma función, no obstante volvemos a reiterar que queda bajo tu propio riesgo utilizar estas aplicaciones no oficiales.

¿Cómo se utiliza?

Una vez que las descargues y las instales, debes dar los permisos correspondientes de la cámara y contactos y se generará un código QR para vincular el WhatsApp donde lo tengas instalado, ya sea en un dispositivo móvil o tablet para utilizar varios dispositivos a la misma vez.

¿Cómo saber si me bloquearon?

De forma oficial esto no se puede saber, sin embargo existe una aplicación de terceros llamada “WhatsApp Plus”. Este tipo de aplicaciones suelen duplicar a las apps oficiales y les añaden mas características, pero suelen ser canceladas por las aplicaciones oficiales o se les “declaran la guerra” para buscar deshabilitarlas.