Este martes diputados del Partido Republicano junto al ex candidato presidencial del bloque, José Antonio Kast, acusaron de intervencionismo al Gobierno por el plebiscito de salida. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, aseguró que el ejecutivo seguirá informando sobre la propuesta de Nueva Constitución, pese a la denuncia en Contraloría.

Durante de una actividad desarrollada en la comuna de La Pintana, el presidente insistió en la importancia de informar a la población sobre la propuesta de Nueva Constitución que se llevará a plebiscitar el próximo 4 de septiembre.

“Lo he dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto y por eso nosotros vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto de la Convención", aseguró Boric.

Para el Presidente, "a algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen por ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto, vamos a seguir informando", recalcó.

Boric también hizo alusión directa a la denuncia del Partido Republicano y su ex figura presidencial, señalando que "no me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida, me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre", subrayó el mandatario.